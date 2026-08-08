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AO VIVO: Assista a Aymorés x Villa Nova, pelo Módulo II do Mineiro, no Lance!TV

Duelo é válido pela ida da semifinal e define quem sobe à elite de Minas Gerais

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 13:30
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Neste sábado (8), Aymorés e Villa Nova se enfrentam pela volta da semifinal do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 15h (de Brasília), no Paulo Paschoalino, em Ubá (MG), e quem se classificar sobe para disputar a elite do estadual em 2027. A transmissão acontece ao vivo e com imagens no Lance!TV, e você pode assistir clicando aqui.

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O confronto contará com narração de Lucas Borges e comentários de Felipe Ruggeri. O pré-jogo, com um debate da dupla sobre a partida e tudo que tem acontecido no torneio que dá acesso à elite do futebol mineiro, se inicia meia hora antes de a bola rolar, às 14h30 (de Brasília).

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⚽ Aymorés x Villa Nova: como chegam as equipes?

O duelo de ida aconteceu no último domingo (2), em Nova Lima (MG). Com o apoio da torcida no Castor Cifuentes, o Villa venceu por 1 a 0, com gol solitário de Flávio, em cabeçada certeira já no segundo tempo, e deu um passo à frente no sonho da promoção. O triunfo em casa deu ao Leão do Bonfim a possibilidade de jogar por um empate como visitante para conquistar o acesso à elite. 

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Douglas Ferreira - Villa Nova
Douglas Ferreira comanda o Villa Nova diante do Aymorés (Foto: Giuseppe da Mota/Vila Nova)

Já o Azulão, por ter tido melhor campanha geral, tem ao seu favor o empate no agregado - além de decidir a eliminatória em Ubá - para disputar o Módulo I pela segunda vez em sua história. Ou seja: para remontar diante de seus aficionados no ano de seu centenário, o Aymorés precisa vencer por um gol de diferença ou mais. Nesta fase, não há disputa por pênaltis, assim como foi nas quartas de final; somente na grande decisão, disputada também em dois jogos, as igualdades se resolvem na marca da cal.

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⬆️ O outro lado da chave - Módulo II do Mineiro

Na outra semifinal, o Democrata recebe o Mamoré em Sete Lagoas. Sob a batuta de Marcelo Maçola, artilheiro do campeonato com 12 gols, o Jacaré venceu a ida por 2 a 1 fora de casa e pode até perder por um gol de diferença, também pela vantagem de melhor campanha. Já o Sapo necessita surpreender como visitante e vencer por dois ou mais tentos. O confronto acontece também neste sábado (8), mas às 16h.

Os dois times que se classificarem, além de garantir um lugar no Módulo I de 2027, fazem a final já na próxima semana. A Federação Mineira de Futebol (FMF) anunciou os dias 12 e 15 de agosto como datas-base para os dois jogos que levarão à definição do campeão do Módulo II de 2026.

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