Escalação do Cruzeiro: Raposa terá grande desfalque contra o Bragantino

O Cruzeiro enfrentará o Bragantino na noite deste domingo (12) pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Artur Jorge não poderá contar com o atacante Kaio Jorge.

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O volante se recupera de dores musculares que o tiraram da viagem à Guayaquil para o confronto contra o Barcelona-EQU. No mesmo setor, Walace segue fora de combate por ter sido afastado por indisciplina.

No jogo válido pela Libertadores, Artur Jorge promoveu uma mudança importante na lateral-direita. Fagner ganhou lugar no time titular, deixando William no banco de reservas.

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Sendo assim, a escalação do Cruzeiro vem com: Matheus Cunha; Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Kaiki; Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Neyser.

Cruzeiro x Bragantino

Cruzeiro e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (12), às 18h30h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Apenas no quarto jogo de Artur Jorge no comando da Raposa, a equipe mineira busca virar a chave no Campeonato Brasileiro. O clube vive um momento de altos e baixos. Depois de vencer o Vitória por 3 a 0, o Cabuloso foi goleado pelo São Paulo por 4 a 1, mas venceu na estreia na Libertadores o Barcelona-EQU fora de casa. Atualmente, os mineiros estão na vice-lanterna, com apenas sete pontos somados.

Cruzeiro x Red Bull Bragantino, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Do outro lado, o Red Bull Bragantino vive situação mais confortável no Campeonato Brasileiro. Os paulistas estão na nona colocação do Brasileirão, com 14 pontos e venceram o Mirassol, fora de casa, na última rodada. Entretanto, na Sul-Americana, o time comandado por Vágner Mancini perdeu para o Carabobo.

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