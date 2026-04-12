Escalação do Cruzeiro: Raposa terá grande desfalque contra o Bragantino
A equipe mineira não poderá contar com um de seus principais jogadores
- Matéria
- Mais Notícias
O Cruzeiro enfrentará o Bragantino na noite deste domingo (12) pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Artur Jorge não poderá contar com o atacante Kaio Jorge.
Cruzeiro x Bragantino: conheça o maior artilheiro do confronto
Cruzeiro
Maior artilheiro de Cruzeiro x Bragantino revela bastidores da única vitória do Massa Bruta no Mineirão
Bragantino
Cruzeiro x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Cruzeiro
O volante se recupera de dores musculares que o tiraram da viagem à Guayaquil para o confronto contra o Barcelona-EQU. No mesmo setor, Walace segue fora de combate por ter sido afastado por indisciplina.
No jogo válido pela Libertadores, Artur Jorge promoveu uma mudança importante na lateral-direita. Fagner ganhou lugar no time titular, deixando William no banco de reservas.
Sendo assim, a escalação do Cruzeiro vem com: Matheus Cunha; Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Kaiki; Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Neyser.
Cruzeiro x Bragantino
Cruzeiro e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (12), às 18h30h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Apenas no quarto jogo de Artur Jorge no comando da Raposa, a equipe mineira busca virar a chave no Campeonato Brasileiro. O clube vive um momento de altos e baixos. Depois de vencer o Vitória por 3 a 0, o Cabuloso foi goleado pelo São Paulo por 4 a 1, mas venceu na estreia na Libertadores o Barcelona-EQU fora de casa. Atualmente, os mineiros estão na vice-lanterna, com apenas sete pontos somados.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Do outro lado, o Red Bull Bragantino vive situação mais confortável no Campeonato Brasileiro. Os paulistas estão na nona colocação do Brasileirão, com 14 pontos e venceram o Mirassol, fora de casa, na última rodada. Entretanto, na Sul-Americana, o time comandado por Vágner Mancini perdeu para o Carabobo.
➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias