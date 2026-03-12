Veja os gols desta quarta-feira de Brasileirão: Atlético, Flamengo, BaVi e mais

A quinta rodada do Brasileirão teve quatro grandes jogos disputados nesta quarta-feira (11): Bahia 1 x 1 Vitória, Atlético-MG 1 x 0 Internacional, Corinthians 0 x 2 Coritiba e, fechando a noite, Flamengo 2 x 0 Cruzeiro. Confira abaixo os gols destes quatro jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro:

Bahia 1 x 1 Vitória

Na Arena Fonte Nova, Bahia e Vitória tiveram a "revanche" do BaVi que decidiu a final do Campeonato Baiano que deu o título estadual ao Tricolor de Aço. Diferente da final, o confronto pelo Brasileirão acabou em um empate por 1 a 1, com gols de Ramon para o Vitória e Jean Lucas para o Bahia.

🚨Presença da comissão da Seleção Brasileira: o gerente de Seleções Cícero Souza e o analista de desempenho Bruno Baquete estiveram na Arena Fonte Nova.

Atlético-MG 1 x 0 Internacional

Nesta quarta-feira (11), o Atlético MG venceu o Internacional por 1 a 0 na Arena MRV, em jogo válido pela 5° rodada do Brasileirão. Cuello marcou no primeiro minuto da partida para o Galo, que conquistou o primeiro triunfo na competição.

Corinthians 0 x 2 Coritiba

O Coritiba venceu o Corinthians por 2 a 0 na Neo Química Arena. Os gols do Coxa foram marcados por Jacy e Lucas Ronier. Esta foi a primeira vitória do Coritiba jogando na Neo Química Arena em toda a história. Antes, haviam sido sete jogos no estádio, com seis vitórias do Corinthians e um empate.

Flamengo 2 x 0 Cruzeiro

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0, no Maracanã. Os gols da vitória rubro-negra foram de Pedro e Carrascal, ainda no primeiro tempo. A partida marcou reencontros amargos para ambos os lados.

🚨Presença da comissão da Seleção Brasileira: o coordenador de preparação física Cristiano Nunes e o analista de desempenho Thomaz Araújo estiveram no Maracanã.

5ª rodada do Brasileirão

Na terça-feira (10), Mirassol e Santos se enfrentaram no Maião. O duelo acabou empatado por 2 a 2, com destaque para a atuação de Gabigol, que marcou os dois do Peixe.

Nesta quinta (12), a 5ª rodada do Brasileirão continua. Remo x Fluminense, Vasco x Palmeiras, São Paulo x Chapecoense e Grêmio x Bragantino são os duelos desta noite.