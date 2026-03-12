O Vasco volta a receber o Palmeiras em São Januário nesta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), pela Campeonato Brasileiro Série A. O confronto marca o reencontro entre as equipes na Colina Histórica após seis anos.

A última vez que o Verdão visitou São Januário foi em 2020, quando venceu o Cruz-Maltino por 1 a 0. A partida ficou marcada por ser apenas o segundo jogo de Abel Ferreira no comando da equipe paulista e sua estreia no Brasileirão. Desde então, o treinador português construiu uma longa trajetória à frente do clube e, no duelo desta semana, alcançará a marca de 379 partidas no comando do Palmeiras — a maior sequência entre os técnicos da Série A — e vai tentar manter sua hegemonia contra o Vasco.

Vasco tenta primeira vitória contra Abel

Além de buscar sua primeira vitória nesta edição do Brasileirão, o Vasco também tenta quebrar um tabu diante de Abel Ferreira. O técnico português enfrentou o clube carioca sete vezes, somando seis vitórias e um empate.

O oitavo encontro entre as equipes no período poderia ter ocorrido em 2023, quando o duelo terminou empatado por 2 a 2. Na ocasião, porém, o Palmeiras foi comandado pelo auxiliar João Martins, já que Abel cumpria suspensão.

Abel Ferreira comemora título estadual do Palmeiras (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Retrospecto recente favorece o Palmeiras

O histórico recente do confronto mostra ampla vantagem do Palmeiras. A última vitória do Vasco sobre o adversário aconteceu no segundo turno do Brasileirão de 2015, quando o time carioca venceu por 2 a 0, com gols de Nenê e Rafael Silva.

Desde então, o Cruz-Maltino não conseguiu mais superar o Verdão, acumulando uma sequência negativa no confronto direto. São 14 jogos de invencibilidade alviverde (10 vitórias e quatro empates).

Outro número alarmante para o Vasco é a baixa quantidade de gols. A última vez que o Cruz-Maltino marcou contra o Alviverde foi no empate por 2 a 2

Infrogáfico mostra retrospecto recente entre Vasco x Palmeiras (Foto: NotebookLM)

