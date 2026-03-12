Gerson e Paquetá viram assunto após vitória do Flamengo: 'Gritante'

A vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro por 2 a 0, no Maracanã, na noite desta quarta-feira (11), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, deu o que falar. Depois da partida, Gerson e Lucas Paquetá viraram assunto nas redes sociais.

Os gols da vitória rubro-negra no Maracanã foram de Pedro e Carrascal. O camisa nove driblou dois marcadores e fez um golaço. No último lance do jogo entre Flamengo e Cruzeiro, o colombiano recebeu de Samuel Lino e encobriu Matheus Cunha.

Durante e após o duelo, muitos torcedores do Flamengo colocaram Gerson e Paquetá em pé de comparação. Para a grande maioria, o jogador rubro-negro teve atuação muito melhor que o ex-jogador do clube. Veja os comentários abaixo:

Gerson em vitória do Flamengo sobre Cruzeiro (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)

Veja comentários sobre Gerson e Paquetá

Como foi Flamengo x Cruzeiro

Com os atuais campeões carioca e mineiro em campo, o jogo começou agitado no Maracanã. Logo aos quatro minutos, Léo Ortiz, de cabeça, mandou a bola no travessão. No lance seguinte, Pedro balançou as redes. O camisa 9 tirou um marcador da jogada e finalizou com força, sem dar chances para Cássio em Flamengo x Cruzeiro.

Até o fim do primeiro tempo, as duas equipes seguiram buscando o ataque, mas foi o time mineiro quem teve maior controle da bola. A Raposa terminou a etapa inicial com 56% de posse (Fla 44%).

Em busca do segundo gol, o Flamengo voltou do intervalo a todo vapor. Aos seis minutos, Arrascaeta, após receber um grande passe de Paquetá, acertou a bola na trave. Na sequência, Pulgar soltou um chutaço de fora da área, mas Cássio fez a defesa. O goleiro, aliás, foi substituído minutos depois por conta de dores em Flamengo x Cruzeiro.

Com o decorrer da etapa complementar, o jogo ficou mais equilibrado. Faltou, entretanto, mais capricho de ambos os lados para dificultar a vida do adversário. Já na reta final, a Raposa se lançou ao ataque, mas não teve efetividade para chegar ao empate. Pelo contrário! Carrascal, no último lance, marcou o segundo gol rubro-negro e carimbou a vitória.

