O Palmeiras terá seu primeiro desafio após a conquista do Paulistão, no último final de semana. Desta vez, a partida será válida pela quinta rodada do Brasileirão, contra o Vasco, em São Januário, na noite desta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília). E o técnico Abel Ferreira terá que mudar a escalação, já que três titulares estão fora do jogo no Rio de Janeiro.

Ao menos três mudanças na equipe titular irão acontecer nesta noite. O centroavante Vitor Roque, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo na semifinal do Estadual seguirá tratamento sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

O camisa 9 fez tratamento intensivo para estar em campo nos dois jogos da decisão do Paulistão, mas agora irá se recuperar antes de voltar. Para a vaga do Tigrinho, o escolhido deve ser Ramón Sosa.

O meia-atacante Mauricio sofreu um ferimento no pé esquerdo contra o Novorizontino e também permaneceu na parte interna do centro de excelência no treinamento que finalizou a preparação para o duelo. Neste caso, Abel Ferreira deve optar por Allan ou Felipe Anderson na frente.

Já o zagueiro Murilo sofreu uma entorse no joelho esquerdo, teve constatada uma lesão no ligamento colateral medial e seguirá tratamento conservador. Neste caso, Bruno Fuchs entrará para fazer dupla com Gustavo Gómez.

O clube não informa data de retorno de lesionados, no entanto, a tendência é que o zagueiro não fique fora por muito tempo. Ele será reavaliado pelo departamento médico alviverde diariamente.

O Verdão é líder do Brasileirão, com dez pontos, e não pode tropeçar nesta rodada.

Abel pode poupar outros titulares do Palmeiras

Caso veja necessidade em poupar um de seus meio-campistas Marlon Freitas e Andreas Pereira, que vêm em uma sequência intensa de jogos, Emiliano Martínez pode aparecer no início do jogo para o revezamento visando evitar um maior desgaste neste início de temporada.

Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Allan (Felipe Anderson); Flaco López e Sosa.

