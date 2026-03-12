Confusão envolvendo pai de Gerson em Flamengo x Cruzeiro viraliza: 'Sabia'

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0, na última quarta-feira (11), dentro do Maracanã, pela 5ª rodada do Brasileirão. Além do confronto em campo, a partida também ficou marcada por um atrito entre o empresário Marcão, pai de Gerson, e torcedores do Rubro-Negro nas arquibancadas do estádio.

continua após a publicidade

➡️ Filipe Luís vira assunto após gol de Pedro em Flamengo x Cruzeiro: 'Nítido'

O agente do meia do Cruzeiro esteve presente no setor oeste do Maracanã para acompanhar a partida. Contudo, Marcão foi hostilizado por torcedores do Rubro-Negro que se encontravam na mesma localidade dele para acompanhar a partida.

Diante do cenário, o empresário de Gerson precisou ser escoltado por seguranças para circular pelo estádio. Após o conflito, ele foi realocado dentro do estádio para acompanhar a partida.

continua após a publicidade

O caos criado por Marcão viralizou nas redes sociais. Torcedores do Flamengo não aprovaram a atitude do pai de Gerson, que foi um dos pivôs da saída conturbada do jogador em 2025. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão 2026! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Como foi Flamengo x Cruzeiro

Texto por: Lucas Bayer

Com os atuais campeões carioca e mineiro em campo, o jogo começou agitado no Maracanã. Logo aos quatro minutos, Léo Ortiz, de cabeça, mandou a bola no travessão. No lance seguinte, Pedro balançou as redes. O camisa 9 tirou um marcador da jogada e finalizou com força, sem dar chances para Cássio.

A primeira grande oportunidade do Cruzeiro surgiu aos 12 minutos, quando Neyser obrigou Rossi a fazer uma grande defesa. O jogo poderia ter se complicado para a Raposa aos 30 minutos, quando Matheus Henrique foi expulso após tocar a mão na bola em um lance que deixaria Cebolinha cara a cara com o goleiro. No entanto, o árbitro foi chamado pelo VAR, revisou a jogada e decidiu cancelar o cartão.

Até o fim do primeiro tempo, as duas equipes seguiram buscando o ataque, mas foi o time mineiro quem teve maior controle da bola. A Raposa terminou a etapa inicial com 56% de posse (Fla 44%).

Em busca do segundo gol, o Flamengo voltou do intervalo a todo vapor. Aos seis minutos, Arrascaeta, após receber um grande passe de Paquetá, acertou a bola na trave. Na sequência, Pulgar soltou um chutaço de fora da área, mas Cássio fez a defesa. O goleiro, aliás, foi substituído minutos depois por conta de dores.

Com o decorrer da etapa complementar, o jogo ficou mais equilibrado. Faltou, entretanto, mais capricho de ambos os lados para dificultar a vida do adversário. Já na reta final, a Raposa se lançou ao ataque, mas não teve efetividade para chegar ao empate. Pelo contrário! Carrascal, no último lance, marcou o segundo gol rubro-negro e carimbou a vitória.