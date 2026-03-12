A história de Baltazar no Corinthians; jogos, gols e estatísticas
O "Cabecinha de Ouro" foi ícone do ataque alvinegro na história.
Baltazar, cujo nome completo era Oswaldo da Silva, foi um dos grandes centroavantes da história do Sport Club Corinthians Paulista. Ídolo da massa corintiana entre 1945 e 1957, ele ficou marcado por sua eficiência no jogo aéreo — o que lhe rendeu o apelido de "Cabecinha de Ouro" — e por ser um dos principais goleadores da história do clube. O Lance! relembra a história de Baltazar no Corinthians.
Baltazar chegou ao Corinthians em 1945, vindo do Jabaquara, inicialmente atuando no meio-campo antes de ser fixado como centroavante, posição na qual construiu sua carreira mais brilhante.
Durante seus 12 anos no Parque São Jorge, ele foi peça-chave de esquadrões ofensivos ao lado de jogadores como Cláudio e Luizinho, formando ataques que marcaram época no futebol paulista e nacional nas décadas de 1940 e 1950.
Sua presença no ataque ajudou a devolver títulos importantes ao Corinthians após um período sem conquistas, e sua popularidade foi tão grande que a torcida criou marchinhas, cantos e até reconheceu expressões culturais ligadas ao seu desempenho.
O legado de Baltazar transcende números: sua capacidade de cabeceio e determinação dentro da área o tornaram um nome reverenciado por torcedores e historiadores do clube até os dias de hoje, inclusive com um busto em sua homenagem no Parque São Jorge.
A história de Baltazar no Corinthians
Números de Baltazar pelo Corinthians
Segundo dados consolidados pelo clube e registros históricos confiáveis:
- Jogos disputados: cerca de 404 partidas pelo Corinthians.
- Gols marcados: 269 gols, sendo oficialmente reconhecido como o segundo maior artilheiro da história do clube.
- Vitórias: 247
- Empates: 70
- Derrotas: 84
(dados de aproveitamento conforme registros históricos antigos e Almanaque do Corinthians)
Uma parte expressiva desses gols, cerca de 71, foi anotada de cabeça — um feito que alimentou seu lendário apelido e sua reputação como um dos cabeceadores mais efetivos do futebol brasileiro de sua época.
No ranking histórico de goleadores do Corinthians, Baltazar só fica atrás de Cláudio, que detém o recorde absoluto do clube.
Conquistas e títulos
Baltazar participou de um período de recuperação de grandes glórias do Corinthians, ajudando o clube a conquistar títulos importantes no cenário estadual e regional:
- Torneio Rio-São Paulo: 1950, 1953 e 1954
- Campeonato Paulista: 1951, 1952 e 1954
- Pequena Taça do Mundo (Venezuela): campeão em 1953
Esse ciclo de conquistas quebrou um jejum importante de títulos e colocou o Timão de volta no protagonismo do futebol paulista e brasileiro na época.
Baltazar também foi artilheiro do Campeonato Paulista de 1952, anotando 27 gols, dos quais a maioria foi de cabeça.
Seleção Brasileira
Além da carreira de sucesso no Corinthians, Baltazar atuou pela Seleção Brasileira, participando de Copas do Mundo em 1950 e 1954, e marcando gols importantes pelo time nacional.
Legado de Baltazar no Timão
Baltazar deixou marcas profundas na história do Corinthians. Sua habilidade no jogo aéreo, o faro de gol e a contribuição em um período vitorioso fizeram dele um dos ídolos mais lembrados pelos torcedores.
Até hoje, seu nome figura entre os maiores da história do clube, e sua estátua no Parque São Jorge simboliza a importância de sua contribuição ao futebol corintiano.
Com 269 gols em mais de 400 jogos, Baltazar não apenas estampou as páginas dos recordes do Corinthians, mas também deixou um legado eterno no coração da Fiel.
