Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (12/03/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Nesta quinta-feira (12), a agenda do futebol reúne partidas por competições continentais, com os jogos de ida das oitavas da Europa League e Conference League, além de duelos sul-americanos pela Pré-Libertadores e Concacaf Champions Cup. O dia tem jogos decisivos no Brasil pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, com transmissões na TV e no streaming.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 12 de março de 2026):
Concacaf Champions Cup (Oitavas de Final - Ida)
00h30 – San Diego FC x Toluca – Disney+
UEFA Europa League (Oitavas de Final - Ida)
14h45 – Panathinaikos x Real Betis – CazéTV
14h45 – Bologna x Roma – CazéTV
14h45 – Lille x Aston Villa – CazéTV
14h45 – Stuttgart x Porto – CazéTV
17h – Celta de Vigo x Lyon – CazéTV
17h – Nottingham Forest x Midtjylland – CazéTV
17h – Ferencvárosi x Braga – CazéTV 2 (sem narração)
17h – Genk x Freiburg – CazéTV 2 (sem narração)
UEFA Conference League (Oitavas de Final - Ida)
14h45 – AZ Alkmaar x Sparta Praga – CazéTV (sem narração)
14h45 – Rijeka x Strasbourg – CazéTV (sem narração)
14h45 – Lech Poznan x Shakhtar Donetsk – CazéTV (sem narração)
14h45 – Samsunspor x Rayo Vallecano – CazéTV (sem narração)
17h – Fiorentina x Raków – CazéTV
17h – Crystal Palace x AEK Larnaca – CazéTV
17h – Celje x AEK Athens – CazéTV 2 (sem narração)
17h – Sigma x Mainz 05 – CazéTV 2 (sem narração)
Campeonato Saudita
16h – Al-Hazem x Al-Kholood – Canal GOAT (YouTube) e BandSports
16h – Neom x Al-Taawoun – Canal GOAT (YouTube)
Copa da Rainha
17h – Barcelona x Badalona – ESPN 4 e Disney+
Copa do Brasil (Primeira Fase)
18h – Madureira x Águia de Marabá – Cariocão (YouTube)
19h – Vila Nova x Operário-MS – ge tv, Sportv e Premiere
19h30 – Maranhão x Ceará – Prime Video
19h30 – Operário Ferroviário x Capital-DF – Federação Paranaense (YouTube)
19h30 – Sousa x CRB – ge.globo/pb
20h – Amazonas x Figueirense – FAF (YouTube)
20h30 – Mixto x Novorizontino – FMF TV (YouTube)
21h30 – Barra x América-MG – Sportv e Premiere
21h30 – Sport Recife x Anápolis – Prime Video
21h30 – Tuna Luso x Juventude – FPF TV (YouTube)
Campeonato Brasileiro
19h – Remo x Fluminense – Premiere
19h30 – Vasco x Palmeiras – Record, CazéTV e Premiere
20h – São Paulo x Chapecoense – Premiere
21h30 – Grêmio x Bragantino – Premiere
Libertadores Sub-20
19h – Nacional x LDU – N Sports (YouTube) e N Sports
21h – Santiago Wanderers x Belgrano – N Sports (YouTube) e N Sports
Concacaf Champions Cup (Oitavas de Final - Ida)
21h – FC Cincinnati x Tigres UANL – Disney+
23h – Vancouver Whitecaps x Seattle Sounders – Disney+
Libertadores (Terceira Fase - Volta)
21h30 – Independiente Medellín x Juventud-URU – Paramount+
Campeonato Argentino
21h30 – Huracán x River Plate – ESPN 4 e Disney+
