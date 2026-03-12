Nesta quinta-feira (12), a agenda do futebol reúne partidas por competições continentais, com os jogos de ida das oitavas da Europa League e Conference League, além de duelos sul-americanos pela Pré-Libertadores e Concacaf Champions Cup. O dia tem jogos decisivos no Brasil pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, com transmissões na TV e no streaming.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 12 de março de 2026):

Concacaf Champions Cup (Oitavas de Final - Ida)

00h30 – San Diego FC x Toluca – Disney+

UEFA Europa League (Oitavas de Final - Ida)

14h45 – Panathinaikos x Real Betis – CazéTV

14h45 – Bologna x Roma – CazéTV

14h45 – Lille x Aston Villa – CazéTV

14h45 – Stuttgart x Porto – CazéTV

17h – Celta de Vigo x Lyon – CazéTV

17h – Nottingham Forest x Midtjylland – CazéTV

17h – Ferencvárosi x Braga – CazéTV 2 (sem narração)

17h – Genk x Freiburg – CazéTV 2 (sem narração)

UEFA Conference League (Oitavas de Final - Ida)

14h45 – AZ Alkmaar x Sparta Praga – CazéTV (sem narração)

14h45 – Rijeka x Strasbourg – CazéTV (sem narração)

14h45 – Lech Poznan x Shakhtar Donetsk – CazéTV (sem narração)

14h45 – Samsunspor x Rayo Vallecano – CazéTV (sem narração)

17h – Fiorentina x Raków – CazéTV

17h – Crystal Palace x AEK Larnaca – CazéTV

17h – Celje x AEK Athens – CazéTV 2 (sem narração)

17h – Sigma x Mainz 05 – CazéTV 2 (sem narração)

Campeonato Saudita

16h – Al-Hazem x Al-Kholood – Canal GOAT (YouTube) e BandSports

16h – Neom x Al-Taawoun – Canal GOAT (YouTube)

Copa da Rainha

17h – Barcelona x Badalona – ESPN 4 e Disney+

Copa do Brasil (Primeira Fase)

18h – Madureira x Águia de Marabá – Cariocão (YouTube)

19h – Vila Nova x Operário-MS – ge tv, Sportv e Premiere

19h30 – Maranhão x Ceará – Prime Video

19h30 – Operário Ferroviário x Capital-DF – Federação Paranaense (YouTube)

19h30 – Sousa x CRB – ge.globo/pb

20h – Amazonas x Figueirense – FAF (YouTube)

20h30 – Mixto x Novorizontino – FMF TV (YouTube)

21h30 – Barra x América-MG – Sportv e Premiere

21h30 – Sport Recife x Anápolis – Prime Video

21h30 – Tuna Luso x Juventude – FPF TV (YouTube)

Campeonato Brasileiro

19h – Remo x Fluminense – Premiere

19h30 – Vasco x Palmeiras – Record, CazéTV e Premiere

20h – São Paulo x Chapecoense – Premiere

21h30 – Grêmio x Bragantino – Premiere

Rayan em Vasco x Palmeiras pelo Brasileirão 2025 (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Libertadores Sub-20

19h – Nacional x LDU – N Sports (YouTube) e N Sports

21h – Santiago Wanderers x Belgrano – N Sports (YouTube) e N Sports

Concacaf Champions Cup (Oitavas de Final - Ida)

21h – FC Cincinnati x Tigres UANL – Disney+

23h – Vancouver Whitecaps x Seattle Sounders – Disney+

Libertadores (Terceira Fase - Volta)

21h30 – Independiente Medellín x Juventud-URU – Paramount+

Campeonato Argentino

21h30 – Huracán x River Plate – ESPN 4 e Disney+

