Fluminense reencontra Remo pela primeira vez desde o confuso Brasileirão de 1986; relembre

O duelo entre Remo e Fluminense, nesta quinta-feira (12), às 19h, no Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, carrega um peso histórico além da tabela. De um lado, o clube paraense volta a disputar a Série A depois de um longo período longe da elite. Do outro, o Tricolor reencontra um adversário que não encara pelo principal torneio nacional desde 1986, justamente em Belém.

O momento atual dos times também adiciona contexto ao confronto. O Remo ainda busca a primeira vitória em seu retorno à primeira divisão e tenta reagir após o vice no Campeonato Paraense. Já o Fluminense chega abalado pela derrota para o Flamengo na final do Carioca, mas com campanha sólida no Brasileirão e expectativa pela estreia de reforços regularizados nesta semana.

Retrospecto entre Remo e Fluminense é equilibrado

O histórico oficial entre os clubes mostra equilíbrio. Ao todo, Remo e Fluminense se enfrentaram 11 vezes, somando partidas por Campeonato Brasileiro, Torneio Pará-Guanabara e amistosos interestaduais. No recorte do Brasileirão, foram cinco confrontos, com três empates, uma vitória do Remo e uma do Fluminense:

Remo 1 x 1 Fluminense — 18/9/1986

— 18/9/1986 Fluminense 1 x 0 Remo — 9/5/1978

— 9/5/1978 Remo 2 x 1 Fluminense — 21/9/1975

— 21/9/1975 Remo 1 x 1 Fluminense — 27/4/1974

— 27/4/1974 Remo 0 x 0 Fluminense — 29/11/1972

A última vez que os dois clubes se enfrentaram pela Série A foi em 18 de setembro de 1986, no Mangueirão. A partida terminou empatada por 1 a 1, em um campeonato de formato caótico e enorme número de participantes. Naquela noite, o Fluminense foi a campo com:

Paulo Victor; Leomir, Vica, Ricardo Gomes e Eduardo; Jandir, Édson Souza e Renê; Alberto, Washington e Walbert. Técnico: Antônio Lopes.

O gol tricolor saiu já no fim, com Walbert, aos 40 minutos do segundo tempo.

A equipe daquele ano ainda carregava boa parte da base que havia marcado uma era recente no clube, depois do tricampeonato carioca entre 1983 e 1985 e do título brasileiro de 1984. Ainda assim, 1986 já representava um período de transição. Entre os nomes mais fortes daquele elenco estavam Paulo Victor, Ricardo Gomes, Jandir, Renê e Washington. O time também vivia mudanças ao longo da temporada e já não tinha exatamente a mesma força do auge recente.

Como foi o Brasileirão de 1986?

Chamado oficialmente de Copa Brasil, o Campeonato Brasileiro de 1986, foi uma das edições mais confusas da história da competição. O torneio começou com previsão de 44 clubes, mas terminou com 80 participantes, mudanças de regulamento durante a disputa, brigas judiciais e viradas de mesa que influenciaram até a edição de 1987.

A fórmula misturava fases de grupos e mata-mata, com classificações alteradas no meio do caminho por decisões fora de campo. A competição acabou sendo vencida pelo São Paulo, que superou o Guarani na final nos pênaltis, após dois empates. O Fluminense fez campanha competitiva e chegou até as quartas de final, sendo eliminado pelo próprio São Paulo.

Flu também tem boa memória recente no Mangueirão

Se o recorte contra o Remo aponta um confronto equilibrado, o retrospecto recente do Fluminense no Mangueirão é mais positivo. Nos últimos anos, o time carioca voltou a atuar algumas vezes em Belém, principalmente contra o Paysandu e pela Copa do Brasil. Veja o retrospecto das últimas cinco viagens tricolores: