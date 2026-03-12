Por onde anda Maicon Bolt, ex-promessa do Fluminense?
Atacante veloz que brilhou no "Time de Guerreiros" hoje vive longe dos gramados.
Maicon Bolt, nome completo Maicon Marques Bitencourt, surgiu como uma das grandes promessas das categorias de base do Fluminense Football Club no fim da década de 2000. Dono de velocidade impressionante, recebeu o apelido "Bolt" em alusão ao velocista Usain Bolt. O Lance! conta por onde anda Maicon Bolt.
Revelado em Xerém, ganhou espaço no elenco profissional em 2009 e rapidamente caiu nas graças da torcida tricolor. Atuando pelos lados do campo, era conhecido pelas arrancadas em direção à linha de fundo e pela capacidade de quebrar linhas defensivas.
Sua participação na campanha histórica contra o rebaixamento em 2009 marcou sua imagem no clube. O chamado "Time de Guerreiros" virou símbolo de superação, e Maicon foi uma das peças mais lembradas daquele elenco.
Após o destaque no Brasil, transferiu-se para o futebol europeu, onde construiu a fase mais longa e estável da carreira. Nos anos seguintes, passou por Turquia, retornou ao Brasil e ainda teve experiência no futebol asiático antes de encerrar definitivamente a trajetória como jogador profissional.
A história no Fluminense: jogos, gols e o "Time de Guerreiros"
Maicon Bolt atuou pelo Fluminense entre 2008 e 2010, período em que disputou:
- 67 partidas
- 6 gols marcados
Em 2009, formou dupla ofensiva com Fred e foi peça importante na arrancada que salvou o clube do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Sua velocidade era uma das principais armas do time comandado por Cuca.
O desempenho naquele ano o transformou em xodó da torcida. As arrancadas pelo lado esquerdo e as assistências decisivas ficaram marcadas na memória tricolor.
Após o Brasileiro de 2009, foi negociado com o Lokomotiv Moscou, iniciando uma nova etapa na carreira.
Clubes por onde Maicon Bolt passou
Ao longo da carreira profissional, Maicon defendeu:
- Fluminense Football Club
- FC Lokomotiv Moscow
- Antalyaspor (Turquia)
- Clube Atlético Mineiro
- Buriram United (Tailândia)
No Lokomotiv Moscou, viveu sua fase mais longa no exterior, com sete temporadas e quase 200 jogos disputados. Conquistou duas Copas da Rússia e tornou-se jogador importante no elenco.
No Atlético Mineiro, teve passagem curta e conturbada, encerrada com disputa judicial por questões contratuais.
Na reta final da carreira, atuou pelo Buriram United, da Tailândia, onde conquistou a liga nacional e copas locais antes de se aposentar em 2022.
Por onde anda Maicon Bolt?
Após encerrar a carreira profissional, Maicon Bolt (@maicon_oficial11) optou por uma vida discreta, longe dos gramados e dos cargos técnicos.
Atualmente, vive focado na família e em atividades empresariais. Não seguiu carreira como treinador ou comentarista e mantém presença moderada nas redes sociais.
Aos 36 anos, desfruta da estabilidade financeira construída ao longo da carreira internacional, especialmente pelo período no futebol russo.
Embora esteja distante da rotina do futebol profissional, seu nome ainda é lembrado pelos torcedores do Fluminense como símbolo do "Time de Guerreiros" de 2009 e de uma geração marcada pela superação.
