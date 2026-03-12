Análise: Cruzeiro provou do veneno de sua 'versão 2025' em derrota contra o Flamengo

O Cruzeiro vive situação crítica no Campeonato Brasileiro com apenas dois pontos somados em cinco partidas. Na última quarta-feira (11), a equipe comandada por Tite provou do veneno que o time da Raposa usou muito em seus adversários em 2025.

O Flamengo começou o jogo com pressão total e abriu o placar logo aos quatro minutos, forçando erro celeste. Depois do Rubro Negro acertar o travessão, Neyser tentou sair jogando pela direita, não conseguiu, tocou para trás, mas o passe foi tão inesperado que Fagner não entendeu que era para ele. Pedro pegou a bola na entrada da área e venceu a dupla de zaga celeste para fazer 1 a 0.

Após isso, o jogo esteve completamente condicionado. Assim como fez em 2025, o time de Leonardo Jardim não costuma levar viradas e, como o Cruzeiro de Tite, a Raposa não conseguiu virar o confronto.

Pedro comemora gol contra o Cruzeiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Cruzeiro tentou, criou, mas Rossi pouco trabalhou

Depois do ímpeto inicial rubro-negro, o Cabuloso teve a posse de bola e trabalhou as jogadas principalmente pelas laterais. O Flamengo povoou muito bem o meio de campo e a intermediária, neutralizando Matheus Pereira e Gerson, que buscaram o jogo, sempre vigiados de perto pelos marcadores.

Entretanto, o jogo pelos lados não foi tão frutífero para os visitantes, que finalizaram ao gol apenas quatro vezes, todas de dentro da área, mas nenhuma exigindo grande trabalho de Rossi. Quando tentava trabalhar pelo meio, a Raposa ainda cedia chances de contra-ataque com erros de passes que deixavam a defesa exposta.

Tite poderia ter feito algo melhor?

Com três grandes desfalques (Romero, Kaio Jorge e William), Tite escalou seu time com Fagner na direita, Matheus Henrique como volante e Neyser no ataque. O camisa 22, mais uma vez, não teve grande atuação. Ainda assim, talvez tenha sido autor da finalização mais perigosa, que terminou com defesa de Rossi. Na segunda etapa, Chico da Costa entrou em campo e teve uma oportunidade, mas o goleiro também salvou.

Talvez uma solução pudesse ter sido a entrada de Arroyo mais cedo, para dar mais velocidade e criatividade pelo lado, mas ele entrou apenas aos 41 minutos. Contudo, esse, de longe, não é o principal motivo da derrota. O Cruzeiro segue tendo volume, criando, tendo posse, arriscando, mas continua errando em momentos cruciais. Em um jogo contra o Flamengo, no Maracanã, ninguém pode errar, principalmente nos minutos iniciais. Ainda mais com Leonardo Jardim, que saiu, com um gol de Carrascal no apagar das luzes, com o seu tradicional 2 a 0. Veneno usado com a Raposa em 2025, contra a equipe 2026. .

