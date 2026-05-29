Com quase um time de desfalques, Domínguez quebra a cabeça no Atlético

O técnico Eduardo Domínguez terá problemas para montar o Atlético que enfrenta o Vasco no próximo domingo (31). Ao todo, o treinador conta com oito desfalques para a partida, entre jogadores convocados para seleções, suspensos e atletas entregues ao departamento médico.

O técnico Eduardo Domínguez terá problemas para montar o Atlético que enfrenta o Vasco no próximo domingo (31). Ao todo, o treinador conta com oito desfalques para a partida, entre jogadores convocados para seleções, suspensos e atletas entregues ao departamento médico.

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Quatro jogadores foram chamados por suas seleções para iniciar a preparação visando a Copa do Mundo. O volante Alan Franco, o lateral-direito Preciado e o atacante Alan Minda se apresentaram ao Equador, enquanto o zagueiro Junior Alonso foi convocado pelo Paraguai.

Alonso, porém, não retornará ao Atlético após o Mundial. O defensor se despediu do clube depois da vitória sobre o Puerto Cabello, pela Copa Sul-Americana, e será negociado com uma equipe dos Estados Unidos.

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Além das convocações, o zagueiro Ruan também está fora da partida contra o Vasco. O defensor recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo diante do Corinthians e cumprirá suspensão automática.

Os desfalques se somam aos jogadores que seguem em recuperação no departamento médico do clube. Gustavo Scarpa se recupera de uma artroscopia no joelho direito, enquanto Patrick e Índio tratam lesões ligamentares no joelho direito. O Atlético não divulga prazo oficial para retorno dos atletas.

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Vasco x Atlético

Vasco e Atlético se enfrentam no próximo domingo (31), às 16h, em São Januário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino ocupa a 16ª colocação, com 20 pontos, enquanto o Galo aparece em 12º lugar, somando 21 pontos na tabela.

A partida também marcará o último compromisso das equipes antes da pausa para a Copa do Mundo. Após o confronto, os clubes terão mais de um mês de preparação até a retomada do calendário oficial, prevista para a semana do dia 20 de julho.

Ruan é desfalque no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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