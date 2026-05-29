Cruzeiro domina estatística de duelos na Libertadores e reforça filosofia de Artur Jorge

Em seis partidas na primeira fase da Libertadores, o Cruzeiro conquistou 11 pontos com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Mas, se aprofundando nas estatísticas, nota-se um dos pilares da filosofia de trabalho de Artur Jorge.

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Em todas as partidas da fase de grupos, a Raposa venceu mais duelos que seus adversários. O único número que a equipe ficou atrás, foi nos duelos aéreos, na primeira partida, contra o Barcelona-EQU, mas na soma com os pelo chão, o time celeste foi superior.

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– Estatisticamente é um dos fatores, poderíamos falar de Xg, oportunidades criadas. Temos que ser equilibrados no que fazemos. Obviamente quando jogamos com margem de erro mínima, com jogos equilibrados, temos que correr e lutar mais que o adversário. É isso que se espera para ter essa vantagem. Isso tem que ser interpretado pelos jogadores dentro de campo. Isso faz com que os atletas possam ter um maior controle de jogo. Isso se faz com a bola, outras vezes sem bola também. É importante ter a bola, só conseguimos se conservar, mas também na agressividade quando não a tempos – analisou Artur Jorge em resposta ao Lance! na entrevista coletiva.

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Confira desempenho do Cruzeiro nos duelos

Barcelona-EQU 0 x 1 Cruzeiro - 104 (57) = 54,81%

Cruzeiro 1 x 2 Universidad Católica - 99 (57) = 57,58%

Cruzeiro 1 x 0 Boca Juniors - 72 (42) = 58,33%

Universidad Católica 0 x 0 Cruzeiro 74 (43) = 58,11%

Boca Juniors 1 x 1 Cruzeiro - 106 (58) = 54,72%

Cruzeiro 4 x 0 Barcelona-EQU - 78 (42) = 53,85%

Filosofia de trabalho de Artur Jorge no Cruzeiro

Após a goleada por 4 a 0 contra o Barcelona-EQU, o zagueiro Fabrício Bruno ressaltou que a estatística positiva é sinal de uma filosofia de trabalho portuguesa implantada por Artur Jorge na Toca da Raposa II.

Cruzeiro x Barcelona-EQU, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Hoje o futebol é sobre duelos. Hoje o futebol é mais físico que técnico. A partir do momento que se vence duelos, você vence o oponente. É uma metodologia dos portugueses, vencer duelos. A partir do momento que se vence duelos, estamos mais perto da vitória. O Artur cobra muito isso. Ele tem um plano de jogo a cada partida, isso é importante também – analisou Fabrício Bruno.

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