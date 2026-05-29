Christian analisa classificação do Cruzeiro na Libertadores: 'Grupo mais difícil'

O Cruzeiro garantiu sua vaga nas oitavas de final da Libertadores na última quinta-feira (29), ao golear o Barcelona-EQU por 4 a 0 no Mineirão. Após a partida, Christian analisou a campanha da Raposa na fase de grupos da competição.

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– A gente sabia que nosso grupo era muito difícil, acho que o mais difícil da Libertadores. Tivemos o tropeço dentro de casa, mas buscamos pontos fora, foi muito importante. Mostramos a força da nossa equipe, nos dá muita confiança para conseguir conquistar coisas grandes – disse o jogador na zona mista.

– A gente vem em uma crescente muito grande, estamos felizes. Não acabou esse primeiro turno, temos o último jogo para fechar com chave de ouro. Tentar subir ainda mais na tabela, é o objetivo do clube, estar cada vez mais em cima – projetou Christian na zona mista.

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Cruzeiro x Barcelona-EQU

O Cruzeiro deu show para os 55.724 torcedores presentes no Mineirão na noite desta quinta-feira (28) e atropelou o Barcelona-EQU pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Com os gols de Matheus Pereira (2x), Christian e Sinisterra, a equipe liderada por Artur Jorge fez 4 a 0 e carimbou sua vaga para as oitavas de final.

Cruzeiro domina primeiro tempo, mas sai com vantagem mínima

Logo aos cinco minutos, o Cruzeiro abriu o placar com um gol muito parecido com feito na primeira fase, no Equador. Pela direita, Fagner fez lançamento para Matheus Pereira, de cabeça, fazer 1 a 0. Com a vantagem, a Raposa baixou a rotação, mas continuou levando perigo. Em lance de preciosismo de Kaiki, Christian teve chance dentro da área, mas a finalização parou na defesa equatoriana. A primeira oportunidade clara dos visitantes veio aos 39 minutos, quando Jandry Gómez pegou sobra de cruzamento e chutou à direita do gol. A Raposa respondeu logo em seguida, com belo passe de Kaio Jorge, mas Sinisterra parou no goleiro Contreras. Nos acréscimos, a equipe mineira até conseguiu ampliar, mas o gol de Kaio Jorge foi anulado por impedimento.

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Cruzeiro x Barcelona-EQU, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro promove blitz e garante vitória

Assim como no primeiro tempo, a Raposa precisou de poucos minutos para balançar as redes. Fagner fez cruzamento, Matheus Pereira escorou e Christian acertou belo chute para fazer 2 a 0. Instantes depois, veio o terceiro. Kaio Jorge avançou em contra-ataque, venceu a zaga no jogo de corpo e serviu Sinisterra. Com a classificação em mãos, o Cruzeiro seguiu pressionando. Matheus Pereira exigiu bela defesa de Contreras. Mas quando o camisa 10 acertou um voleio, o arqueiro não conseguiu evitar a pintura.

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