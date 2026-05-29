Das vaias aos aplausos, Bernard celebra 'reviravolta' e bom momento no Atlético

Autor do gol que garantiu a classificação do Atlético às oitavas de final da Copa Sul-Americana, Bernard vive uma grande reviravolta na temporada. O meia-atacante, que chegou a ser vaiado pela torcida após uma comemoração infeliz, foi ovacionado na vitória por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello, na Arena MRV.

Autor do gol que garantiu a classificação do Atlético às oitavas de final da Copa Sul-Americana, Bernard vive uma grande reviravolta na temporada. O meia-atacante, que chegou a ser vaiado pela torcida após uma comemoração infeliz, foi ovacionado na vitória por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello, na Arena MRV.

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Em pouco mais de um mês, o camisa 11 viveu os dois extremos com a camisa alvinegra. No dia 16 de abril, em meio à má fase que atravessava no Atlético, Bernard protagonizou um episódio que repercutiu negativamente entre os torcedores. Após marcar um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Juventud, pela Sul-Americana, o jogador comemorou colocando as mãos nos ouvidos em direção à arquibancada, em gesto provocativo.

Na ocasião, Bernard se desculpou pelo comportamento, afirmou que agiu no calor do momento e reconheceu o erro, garantindo que a situação não voltaria a acontecer.

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Desde então, o meia cresceu de rendimento e passou a acumular boas atuações, sendo destaque da equipe em diversas partidas. O ápice da recuperação aconteceu justamente diante do Puerto Cabello, quando marcou o gol da vitória e da classificação atleticana, deixando o campo bastante aplaudido pela torcida.

Questionado sobre a reviravolta vivida na temporada, Bernard comemorou o bom momento e tratou a oscilação como algo natural no futebol:

— Completamente normal. É lógico que nenhum jogador quer ser vaiado nem pode ir contra a torcida, justamente por isso pedi desculpa. Nesses momentos bons que tenho vivido vai chegar uma hora que as coisas não vão acontecer. O torcedor quer sempre os resultados, as coisas acontecendo da melhor forma e a gente também, isso nos da dias tranquilos — iniciou Bernard.

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— Foi um jogo mental e o resultado acabou aparecendo. Estou muito feliz com esse momento, com essa reviravolta que acabou acontecendo com a torcida. Espero que eu possa fazer por merecer muito mais esse carinho todo que eles tem retribuído e feito por mim — finalizou o jogador.

Bernard comemora gol marcado pelo Atlético contra o Puerto Cabello (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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