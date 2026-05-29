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Se o momento pede um fato novo para deslanchar o trabalho de Franclim Carvalho no Botafogo, o elenco ganhou uma peça importante na metade da temporada. Entre idas e vindas, brilho e presença no sub-20, o atacante Kauan Toledo mostra seu valor e pede passagem no time de cima.

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Kauan Toledo foi destaque no início da temporada, quando o Botafogo, comandado por Rodrigo Bellão, foi a campo no Campeonato Carioca com time majoritariamente formado por atletas da base. O jovem de 20 anos mostrou talento, vigor físico e muita disposição, alternando também com as participações na Copinha.

O atacante é tratado como grande promessa, mas há paciência na formação. Utilizado no fim de 2025 por Davide Ancelotti, Kauan Toledo não contou com prestígio de Martín Anselmi e não era utilizado desde o dia 21 de fevereiro, na semifinal da Taça Rio.

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Pedindo passagem no Botafogo

Com Bellão no sub-20 para a disputa do Estadual e do Brasileirão da categoria, o atacante ficou fora de ação no time principal também no início da trajetória do português Franclim Carvalho. Quando acionado, correspondeu à altura e entrou na briga por alta minutagem no plantel.

Botafogo é comandado pelo técnico Franclim Carvalho (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Em um espaço de 11 dias, Kauan Toledo jogou quatro jogos: dois pelo Brasileirão, contra Corinthians e São Paulo, e outros dois pela Sul-Americana, contra Independiente Petrolero (BOL) e Caracas (VEN). Ele foi titular diante do Tricolor e do time boliviano e, neste recorte, contribuiu com futebol agudo pelos lados, dribles, muita velocidade, além de um gol e uma assistência.

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Na atuação mais recente, o camisa 59 entrou aos 25 do segundo tempo e mudou o panorama contra o Caracas, no jogo que deu ao Botafogo a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana. No primeiro minuto em campo, Kauan Toledo iniciou a jogada e marcou o gol da virada, aliviando o cenário na Venezuela.

— Estou muito feliz em poder ajudar a equipe com um gol e uma assistência. A equipe toda está de parabéns, era muito importante a primeira colocação do campeonato. Nosso grupo está forte, está unido. O professor Franclim confia em todo mundo, nossa equipe vem para o título — disse o jogador, ao "Paramount+", após a partida.

Com a joia da base na relação, o Botafogo volta a campo neste sábado (30), às 17h30 (de Brasília), contra o Bahia, fora de casa, pela 18ª rodada do Brasileirão.

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