Veja os cenários para o rebaixamento de cada clube no Brasileirão

A 37ª rodada do Brasileirão chegou ao fim neste domingo (1º) com atualização nas chances de rebaixamento dos clubes. Red Bull Bragantino venceu o Athletico-PR, na Ligga Arena, assim como o Fluminense, que superou o Cuiabá no Maracanã. Agora, quatro equipes vão para a última rodada com chances de queda.

continua após a publicidade

▶️ Simule os resultados da última rodada do Brasileirão no Simulador do Lance!

▶️ Brasileirão: veja as chances de rebaixamento após a 37ª rodada

Com a vitória do Juventude sobre o São Paulo, o Jaconero garantiu sua permanência na Série A na próxima temporada, mas, outra equipe entrou na disputa na parte de baixo da tabela: o Atlético-MG. Com a derrota para o Vasco, o Galo, agora, assume a 14ª posição, com 44 pontos, e precisa vencer para não depender de outros resultados. Fluminense, Bragantino e Athletico-PR também estão na disputa. Todas as equipes dependem apenas de si para escapar. Veja o que precisaria acontecer para cada clube ser rebaixado no Brasileirão:

Atlético-MG

O Galo pode ser rebaixado caso perca para o Athletico-PR, o Fluminense pontue com o Palmeiras e o Bragantino vença o Criciúma. O clube mineira encara o Furacão em um duelo direto contra o descenso, em que as duas equipes precisam da vitória.

continua após a publicidade

• PERDER para o Athletico

• Fluminense VENCER ou EMPATAR com o Palmeiras

• Bragantino VENCER o Criciúma

Fluminense

O Fluminense assume a vaga no Z4 caso perca para o Palmeiras, o Athletico pontue contra o Atlético-MG e o Bragantino vença o, já rebaixado, Criciúma.

• PERDER para o Palmeiras

• Athletico VENCER ou EMPATAR com o Atlético Mineiro

• Bragantino VENCER o Criciúma

Athletico-PR

O Furacão vai para a última rodada em um confronto direto contra o Atlético-MG. Caso Fluminense e Bragantino vençam seus jogos, o rebaixado sairá deste duelo. Se não vencer o Galo, e o Bragantino superar o Criciúma, o Athletico será rebaixado.

continua após a publicidade

• PERDER ou EMPATAR com o Atlético Mineiro

• Bragantino VENCER o Criciúma

Bragantino

Para o Massa Bruta, o duelo contra o Criciúma é 'vida ou morte'. Mesmo que só dependa de si, o Bragantino precisa vencer o Tigre para não cair. Qualquer outro resultado definirá o rebaixamento do clube paulista.

• PERDER ou EMPATAR com o Criciúma

Veja os próximos jogos dos clubes ainda com chances de queda:

38ª rodada

Red Bull Bragantino x Criciúma

Atlético-MG x Athletico Paranaense

Palmeiras x Fluminense

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas