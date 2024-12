Com os dois jogos desta quinta-feira (5) que encerraram a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024, já é conhecido antecipadamente mais um time rebaixado para a Série B de 2025. Cuiabá e Atlético-GO, ambos com 30 pontos cada, já haviam tido seu descenso decretado antes.

Com a vitória do Fluminense sobre o Cuiabá por 1 a 0, no Maracanã, o Criciúma não consegue mais sair da zona de descenso e está oficialmente rebaixado para a Série B de 2025. O Tricolor carioca chegou aos 43 pontos, subiu para a 15ª posição, e não pode ser mais alcançado pelo time catarinense, em 18º, com 38 pontos. Mesmo que vença seu último compromisso no próximo domingo, contra o Bragantino, em Bragança Paulista, o Tigre no máximo chega à 17ª posição.

Bolasie jogador do Criciuma na derrota para o Flamengo. Foto: Leonardo Hubbe/AGIF

Quem ainda corre risco de ser rebaixado

Após a penúltima rodada do Brasileirão 2024, quatro times brigam contra o rebaixamento: Bragantino (17º lugar, com 41 pontos), Athletico-PR (16º, com 42), Fluminense (15º, com 43) e Atlético-MG (14º, com 44). Na rodada final, que acontece neste domingo (8), o Tricolor carioca visita o Palmeiras, no Allian Parque; o Bragantino recebe o agora rebaixado Criciúma, no Nabi Abi Chedid; e os outros dois candidados ao descenso se enfrentam: o Galo recebe o Furacão, na Arena MRV.

Campanha do Criciúma

Com 38 pontos, o Criciúma venceu nove vezes no Brasileirão 2024: goleou o Vasco por 4 a 0 em São Januário (27/04), venceu o Atlético-GO por 2 a 1 em Goiânia (19/06) e bateu o Botafogo pelo mesmo placar em casa (22/06).

Depois, mais uma vez no Heriberto Hulse, venceu o Cruzeiro por 1 a 0 (03/07), passou pelo Juventude por 2 a 1, em Caxias do Sul (27/07), recebeu e superou o Atlético-MG pelo mesmo placar (03/08).

De novo em casa, venceu o Bragantino por 1 a 0 (28/08), derrotou o Grêmio por 2 a 1 em Porto Alegre (25/09) e fez 2 a 0 no Atlético-GO em casa (3/10), em seu último triunfo.