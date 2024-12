Sálvio Spínola aponta dois pênaltis não marcados em jogo do Brasileirão; veja

Comentarista de arbitragem da Band, Sálvio Spínola apontou dois pênaltis não marcados em jogo deste domingo (1) no Brasileirão. Durante o programa "Apito Final", o ex-árbitro afirmou que o VAR poderia ter recomendado a revisão para Ramon Abatti Abel em lances polêmicos de Grêmio x São Paulo.

- Para mim tiveram dois pênaltis não marcados no jogo. Em um a bola bate na mão do Luiz Gustavo na área, o braço dele está aberto. Ele faz o movimento com o braço aberto, é um bloqueio - começou Simon.

- E o Luiz Gustavo depois foi puxado, ele foi agarrado dentro da área. O VAR poderia ter recomendado a revisão. Para mim, dois pênaltis não marcados, um para o Grêmio e um para o São Paulo - completou.

Ramon Abatti Abel não marcou pênalti nos dois lances, apesar da reclamação dos jogadores. O Grêmio venceu o São Paulo por 2 a 1, com gols de Cristaldo e Ruan (contra). Luiz Gustavo anotou o gol do clube paulista. Com o resultado, a equipe de Renato Gaúcho chegou aos 44 pontos, na 11ª posição, enquanto o time de Zubeldia é o 6º, com 59.