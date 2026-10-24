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Veja gols em Vitória x Athletico-PR: Gilberto abre o placar, e Kayzer empata

Partida acontece no Barradão, em Salvador

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 17:08
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Jogador do Athletico Paranaense em uniforme rubro-negro corre com a bola durante o Brasileirão, com torcida ao fundo.
Vitória x Athletico-PR na 32ª rodada do Brasileirão (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Vitória e Athletico-PR estão se enfrentando no Barradão, em Salvador, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O Athletico abriu o placar aos 23', com Gilberto. Seis minutos depois, Kayzer empatou para o Vitória. Veja os gols:

Gilberto aproveitou a bola desviada na área e completou para o gol, confirmado após revisão do VAR.

Também aproveitando bola desviada na área, Kayzer completou na cara do gol.

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Como chegam Vitória e Athletico-PR?

O Vitória chega à partida ocupando a 13ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro Série A, com 37 pontos. Na última rodada, empatou em 1 a 1 com o Corinthians. Já o Athletico-PR é o 4ª colocado, somando 53 pontos. No compromisso prévio ao duelo, perdeu para o Palmeiras por 2 a 0.

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