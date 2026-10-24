Veja gols em Vitória x Athletico-PR: Gilberto abre o placar, e Kayzer empata
Partida acontece no Barradão, em Salvador
Vitória e Athletico-PR estão se enfrentando no Barradão, em Salvador, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O Athletico abriu o placar aos 23', com Gilberto. Seis minutos depois, Kayzer empatou para o Vitória. Veja os gols:
Gilberto aproveitou a bola desviada na área e completou para o gol, confirmado após revisão do VAR.
Também aproveitando bola desviada na área, Kayzer completou na cara do gol.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Como chegam Vitória e Athletico-PR?
O Vitória chega à partida ocupando a 13ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro Série A, com 37 pontos. Na última rodada, empatou em 1 a 1 com o Corinthians. Já o Athletico-PR é o 4ª colocado, somando 53 pontos. No compromisso prévio ao duelo, perdeu para o Palmeiras por 2 a 0.
➡️ Uruguai divulga pré-lista com trios de Flamengo e Palmeiras
Futebol Nacional
AO VIVO: siga Palmeiras x RB Bragantino pelo BrasileirãoHá 14 minutos
Futebol Nacional
AO VIVO: Siga Vasco x Corinthians pelo BrasileirãoHá 19 minutos
Futebol Nacional
Veja gol em Mirassol x São Paulo no Brasileirão: Rafael marca contraHá 23 minutos
Cruzeiro
Cruzeiro: Gabriel Pec volta a treinar em campo na Toca IIHá 34 minutos
Botafogo
Botafogo tem uma mudança para enfrentar o Internacional; veja escalaçãoHá 1 hora
Futebol Nacional
AO VIVO: siga Internacional x Botafogo pelo BrasileirãoHá 1 hora
Mais LANCE!