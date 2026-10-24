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Contra o Vasco, Corinthians tenta evitar maior sequência sem vitórias do século

Timão acumula dez jogos sem vencer e iguala marca negativa registrada em 2007

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
24/10/2026 12:00
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Rodrigo Garro durante partida
Corinthians acumula dez jogos sem vencer e tenta evitar marca negativa histórica (Foto: Rebeca Schumacker/Agência Enquadrar/Folhapress)

O Corinthians entra em campo contra o Vasco, neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a missão de evitar um recorde negativo. Sem vencer há dez partidas, o Timão pode estabelecer sua maior sequência sem vitórias no século XXI caso não consiga superar a equipe carioca.

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A atual série negativa começou em 23 de agosto, com a derrota por 2 a 1 para o Coritiba, pelo Brasileirão. Desde então, o Corinthians acumulou oito derrotas e dois empates, com nove gols marcados e 18 sofridos. O aproveitamento no período é de apenas 6,7%, considerando também os confrontos pela Libertadores.

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A sequência igualou uma marca registrada em 2007, temporada em que o Corinthians acabou rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, a equipe também passou dez partidas consecutivas sem vencer, entre 16 de junho e 1º de agosto, todas pela competição nacional.

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Apesar da igualdade no número de jogos, os desempenhos apresentam diferenças. Em 2007, o Corinthians acumulou seis empates e quatro derrotas, com nove gols marcados e 17 sofridos, alcançando 20% de aproveitamento. Já em 2026, o desempenho é inferior, com oito derrotas em dez compromissos.

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Os 10 jogos do Corinthians sem vencer em 2026

    1.
  1. 23/08: Coritiba 2 x 1 Corinthians | Brasileirão
    2. 2.
  2. 30/08: Corinthians 0 x 1 Santos | Brasileirão
    3. 3.
  3. 06/09: Corinthians 1 x 2 Chapecoense | Brasileirão
    4. 4.
  4. 09/09: Estudiantes 1 x 1 Corinthians | Libertadores
    5. 5.
  5. 13/09: Flamengo 2 x 1 Corinthians | Brasileirão
    6. 6.
  6. 16/09: Corinthians 0 x 1 Estudiantes | Libertadores
    7. 7.
  7. 20/09: Corinthians 1 x 3 Fluminense | Brasileirão
    8. 8.
  8. 07/10: Internacional 2 x 1 Corinthians | Brasileirão
    9. 9.
  9. 11/10: Palmeiras 4 x 1 Corinthians | Brasileirão
    10. 10.
  10. 19/10: Corinthians 1 x 1 Vitória | Brasileirão

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Os 10 jogos do Corinthians sem vencer em 2007

    1.
  1. 16/06: Corinthians 0 x 0 Paraná | Brasileirão
    2. 2.
  2. 30/06: Corinthians 0 x 1 Palmeiras | Brasileirão
    3. 3.
  3. 04/07: Sport 2 x 1 Corinthians | Brasileirão
    4. 4.
  4. 07/07: Corinthians 1 x 1 Fluminense | Brasileirão
    5. 5.
  5. 14/07: Corinthians 1 x 1 São Paulo | Brasileirão
    6. 6.
  6. 18/07: Internacional 3 x 0 Corinthians | Brasileirão
    7. 7.
  7. 22/07: Corinthians 0 x 3 Náutico | Brasileirão
    8. 8.
  8. 25/07: Figueirense 2 x 2 Corinthians | Brasileirão
    9. 9.
  9. 29/07: Corinthians 2 x 2 Flamengo | Brasileirão
    10. 10.
  10. 01/08: Atlético-PR 2 x 2 Corinthians | Brasileirão
Clarence Seedorf sorrindo durante treino de futebol, com boné Nike e jaqueta preta.
Seedorf chegou para tentar tirar o Corinthians da crise (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

A sequência negativa aumentou a pressão sobre jogadores, comissão técnica e diretoria, provocando mudanças importantes na estrutura do departamento de futebol. O primeiro movimento foi a demissão de Fernando Diniz, anunciada em 8 de outubro, após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio.

O treinador deixou o clube com 33 partidas, 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas, aproveitamento de 47%. Na partida seguinte, contra o Palmeiras, o time foi comandado interinamente por William Batista, técnico do Sub-20, e acabou derrotado por 4 a 1.

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Na tentativa de reverter o cenário, o Corinthians anunciou a contratação de Clarence Seedorf em 11 de outubro, com vínculo até dezembro de 2027. O neerlandês chegou ao Brasil três dias depois e iniciou os trabalhos no CT Joaquim Grava, mas não conseguiu estrear diante do Vitória, por problemas na regularização de sua documentação. Na ocasião, o auxiliar Léo Porto comandou a equipe no empate por 1 a 1, na Neo Química Arena.

A crise também atingiu a diretoria. O Corinthians anunciou a saída de Marcelo Paz, executivo de futebol contratado em dezembro de 2025. O desligamento foi comunicado como uma decisão em comum acordo com o presidente Osmar Stabile, mas ocorreu após um período de desgaste interno, questionamentos sobre a condução do departamento e cobranças das torcidas organizadas. A manutenção de Fernando Diniz durante a Data Fifa e as dificuldades na montagem do elenco contribuíram para a perda de respaldo do dirigente.

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