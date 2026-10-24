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Veja gols em Mirassol x São Paulo no Brasileirão: Pedro Lima empata

Partica acontece no Estádio José Maria de Campos Maia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 16:45
Atualizado há 1 minutos
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Jogadores do Mirassol e do São Paulo disputam a bola em partida do Brasileirão, no gramado.
Mirassol x São Paulo pela 32ª rodada do Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Mirassol e São Paulo estão se enfrentando pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Aos 7 do primeiro tempo, Rafael, goleiro são-paulino, marcou contra após cabeçada de Neto Moura bater no travessão e voltar em seu ombro, entregando o 1 a 0 ao Mirassol. Perto do fim da primeira etapa, aos 39', Pedro Lima deixou tudo igual. Veja os gols:

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Como chegam as equipes?

No último confronto, o Mirassol venceu o Internacional por 2 a 0, em casa. Já o São Paulo venceu o Vasco por 1 a 0, no Morumbis, e emendou a segunda vitória seguida na competição.

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Na tabela de classificação, o Mirassol ocupa a 14ª colocação, com 36 pontos. O São Paulo, por sua vez, está em nono lugar, com 42 pontos.

Mirassol e Internacional se enfrentam no Maião pelo Brasileirão
Mirassol e Internacional se enfrentam no Maião pelo Brasileirão (Foto: Walbron Siquiera/Ag. F8/Folhapress)

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Ficha técnica de Mirassol x São Paulo

🏟️ Competição: Brasileirão Série A 2026
📅 Data e horário: 24 de Outubro de 2026, às 16h30
📍Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol, São Paulo
🔢 Rodada: 32
1️⃣ Fase: Temporada regular

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