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Éverson ou Delfim? Torcida do Atlético escolhe favorito para a reta final da temporada

Enquete foi realizada no canal do Atlético no Lance!

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
24/10/2026 08:00
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Delfim x Éverson (Fotos: Pedro Souza / Atlético)
Delfim x Éverson (Fotos: Pedro Souza / Atlético)
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A torcida do Atlético ficou dividida sobre quem deve ser o goleiro titular da equipe na reta final da temporada. Em enquete realizada pelo Lance! no canal do Atlético no Whatsapp, os torcedores puderam escolher entre o retorno de Éverson à equipe ou a manutenção de Gabriel Delfim, que assumiu a meta alvinegra durante o período de recuperação do titular.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A torcida do Atlético ficou dividida sobre quem deve ser o goleiro titular da equipe na reta final da temporada. Em enquete realizada pelo Lance! no canal do Atlético no Whatsapp, os torcedores puderam escolher entre o retorno de Éverson à equipe ou a manutenção de Gabriel Delfim, que assumiu a meta alvinegra durante o período de recuperação do titular.

Os torcedores votaram e a maioria teve uma preferência. A opção favorável à permanência de Gabriel Delfim foi maior, e recebeu 64,1% dos votos totais. Já a escolha pela volta de Éverson representou 35,9% da preferência dos participantes.

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O resultado indica que, entre os torcedores que participaram da votação, a maior parte prefere que Delfim continue como titular, mesmo com a liberação de Éverson pelo departamento médico.

Gabriel Delfim aproveita oportunidade no Atlético

Gabriel Delfim ganhou espaço após Éverson sofrer uma fratura no pé esquerdo, lesão que o afastou dos gramados por quase dois meses. Durante esse período, o goleiro de 24 anos assumiu a responsabilidade de defender a meta atleticana e correspondeu às expectativas, com atuações seguras e defesas importantes.

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Um dos principais momentos de Delfim aconteceu nas quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Santos. Após a vitória do Atlético por 4 a 2 no tempo regulamentar, a decisão foi para os pênaltis, e o goleiro defendeu duas cobranças, sendo fundamental para a classificação alvinegra à semifinal.

Além da atuação decisiva diante do time paulista, Delfim chamou a atenção por outras intervenções importantes ao longo das partidas. O desempenho contribuiu para conquistar a confiança de parte da torcida e ajuda a explicar a preferência pela continuidade do goleiro, expressa no resultado da enquete.

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Delfim em Galo x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Delfim em Galo x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Éverson é liberado pelo departamento médico

Enquanto Delfim aproveitava a oportunidade, Éverson avançava na recuperação da fratura no pé esquerdo. Na manhã desta sexta-feira, o Atlético informou que o goleiro foi liberado pelo departamento médico e já pode participar normalmente das atividades com bola.

O arqueiro não entra em campo desde o clássico contra o Cruzeiro, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, quando o Galo venceu por 2 a 1. Agora, com a liberação, Éverson fica à disposição para a sequência decisiva da temporada.

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O retorno abre espaço para uma disputa pela titularidade justamente em um momento importante para o Atlético, que luta por uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, disputa a semifinal da Copa do Brasil e já está garantido na final da Copa Sul-Americana.

Apesar da experiência e da importância de Éverson para a equipe, o desempenho de Gabriel Delfim durante a ausência do titular colocou o debate em evidência entre os torcedores e será uma 'dor de cabeça boa' para Domínguez na sequência.

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Éverson em Juventud x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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