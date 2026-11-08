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Mudanças fazem bem ao Botafogo, que volta a competir à altura

Glorioso respondeu bem às ações de Tite e respirou no Brasileirão

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 09:00
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Justino e Edenílson do Botafogo se abraçam em celebração no estádio durante a partida.
Justino e Edenilson comemorando vitória do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Outra boa notícia para o torcedor do Botafogo, além dos três pontos conquistados com a vitória sobre o Atlético-MG, no Nilton Santos, foi a postura da equipe. Em um esquema diferente, Tite conseguiu extrair a vontade que faltava para a equipe voltar a competir na reta final da temporada.

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Tite promoveu mudanças importantes, não só na estrutura tática do Glorioso, como também rodou peças que aguardam mais oportunidades sob seu comando. As ações surtiram efeito e já deixam a dúvida se, de fato, não é o melhor caminho a ser seguido até a 38ª rodada.

O Botafogo mostrou novo gás e foi mobilizado com destaques em todos os setores. A energia que faltava veio principalmente de duas joias da base do clube: Justino, zagueiro, e Huguinho, volante.

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Justino foi titular em grande parte da temporada, mas perdeu espaço com as contratações do meio da janela. Em seu retorno ao 11 inicial, contra o Galo, atuou como um xerife, repleto de imposição e liderança. Já Huguinho, tratado como um diamante pelo clube, chamou a responsabilidade para ser cão de guarda no meio-campo. Tudo passou pelo camisa 75, que mostrou ser indispensável.

Jogador do Botafogo com camisa listrada avança com a bola, perseguido por adversário de uniforme branco.
Huguinho é um dos destaques do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo mais competitivo

Tite passou um recado importante com escalação e resultado. Ação e efeito. Quem foi a campo na vitória sobre o Atlético se doou ao máximo, e isso não necessariamente aponta o dedo aos considerados titulares que não foram a campo, como Álvaro Montoro e Ziyech.

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Um time mais físico, de pegada e entrega na parte física, deu ao Botafogo o que era esperado nos últimos meses e não vinha, seja com o ex-técnico Franclim Carvalho ou no começo de trabalho de Tite. Se o futebol mostrado não é o ideal, o comportamento, ao menos, salva. Saldo positivo, faltando quatro rodadas para o fim.

O Botafogo tem dois jogos em casa e dois fora para fechar a temporada. O primeiro desafio será no dia 18, após a Data Fifa, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Depois, receberá no Nilton Santos, nos dias 23 e 28, Bahia e São Paulo, respectivamente, e encerrará na Vila Belmiro contra o Santos. Com 42 pontos, o Glorioso ocupa a 11ª colocação, cinco acima da zona de rebaixamento.

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