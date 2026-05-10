Futebol Nacional

Veja gols em Santos 2 x 0 Bragantino: Neymar e Adonis marcam

Equipes se enfrentam pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 10/05/2026
19:30
Atualizado há 1 minutos
Neymar abre o placar diante do Bragantino pelo o Campeonato Brasileiro. (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)
Santos venceu o Bragantino pelo o Campeonato Brasileiro. (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)
Santos venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, neste domingo (10), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com primeiro tempo agitado, o Neymar abriu o placar em um contra ataque bem trabalhado, e no segundo tempo Adonis ampliou.

A jogada começou com uma tabela no contra-ataque: Neymar parte em velocidade, toca para Bontempo, que entra na área e rola para Rollheiser. Argentino deixa a bola passar e ela sobra para Neymar, que bate para o fundo das redes.

Veja o gol:

O segundo gol ocorre quando Barreal disputa a bola na área com a marcação do Bragatino, ela sobra limpa para Frías mais para trás na área. Ele domina e bate com muita categoria para ampliar o placar a favor do Santos!

Veja o segundo gol:

Como foi o jogo?

Texto de: Juliana Yamaoka.

O primeiro tempo foi movimentado na Vila Belmiro, com Neymar e Escobar reclamando de pênaltis e a arbitragem sendo alvo de vaias da torcida. O Bragantino assustou primeiro em chute de Juninho Capixaba, mas o Santos respondeu com boas chances de Barreal, Rollheiser e Neymar, além de exigir defesas importantes de Tiago Volpi. Diógenes também apareceu bem para evitar o gol do Massa Bruta, até que Neymar, mesmo sem grande atuação, aproveitou o melhor momento santista para abrir o placar aos 40 minutos.

Neymar foi titular do Santos no duelo contra o Bragantino. (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Na volta do intervalo, o Red Bull Bragantino tentou reagir e levou perigo em chute de Gustavo Marques defendido por Diógenes, mas o Santos manteve o controle da partida e ampliou com Adonis Frías, que aproveitou sobra na área após disputa de Barreal para marcar. Com boa atuação coletiva e Neymar decisivo mais uma vez, o Peixe voltou a vencer na Vila Belmiro e ganhou fôlego na luta para sair da parte de baixo da tabela.

Ficha Técnica:

⚽ SANTOS X RED BULL BRAGANTINO - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲 Domingo, dia 10 de maio de 2026
📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)
Horário: 18h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: Premiere (cliquei aqui para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
📟 VAR: Marcio Henrique de Goias

