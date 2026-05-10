Não foram apenas o zagueiro Bruno Fuchs e o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, que fizeram duras críticas à arbitragem do duelo contra o Remo, que terminou empatado por 1 a 1, na noite deste domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão. O auxiliar de Abel Ferreira, João Martins, também criticou o VAR, que anulou o gol do zagueiro alviverde nos acréscimos do duelo em Belém.

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— Depois da expulsão, só faltou o detalhe. Faltou o domínio do Mauricio, faltou a finalização do Lucas Evangelista acertar no gol, definir melhor, e faltou o VAR não inventar e não ser incompetente no seu trabalho e seguir as regras do jogo, porque se seguisse as regras do jogo, estaria tudo certo no fim. Mas pronto, seguimos em frente. São assuntos que não são para nós — disse João Martins durante entrevista coletiva.

O horário do jogo na capital paraense também rendeu críticas. Isso porque a partida marcada para as 16h (de Brasília) sofreu um atraso de 1h38 em razão das fortes chuvas na cidade, que alagaram o gramado do Mangueirão. Fato é que esse é um horário comum de chuva e, portanto, poderia ter sido evitado, segundo João Martins.

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— Temos rotinas. Nas rotinas, é tudo certinho, com horários e, quando esse tipo de coisa acontece, temos que nos adaptar, sem desculpas. São situações diferentes. Nos avisaram ontem, disseram que quem marca um jogo desses para as 16h da tarde está pedindo que isso aconteça — continuou o auxiliar.

— Em Portugal, só para dar o exemplo, existe um estádio na Ilha da Madeira, e às 18h da tarde, fica sempre aquele nevoeiro, e deixaram de marcar jogos para essa hora porque eram sempre adiados. E quando chegamos hoje, disseram o mesmo. Fomos ver a meteorologia, e chove todos os dias. Quem fez essa programação estava pedindo que isso acontecesse. Mas sem desculpas. Claro que não gostamos, porque gostamos de ter tudo muito organizado, somos muito metódicos no nosso trabalho — completou João Martins.

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João Martins analisa partida do Palmeiras

— O gol do Remo sai em dois duelos que perdemos, chegamos mal do jogo anterior, nosso zagueiro não se recuperou A razão não foi o atraso do jogo, agora, o campo estava pesado, duro, difícil. Para correr, é preciso gastar muita força, e pagamos um pouquinho mais caro nas decisões no último terço quando não estamos 100%. Aquela calma que deveríamos ter, não a temos, e é assim — finalizou.

Gol anulado de Bruno Fuchs

O lance do gol aconteceu aos 49 minutos, quando o camisa 3 do Palmeiras foi às redes, mas, após checagem no VAR, o árbitro pegou um toque no braço de Flaco López na jogada.