O Vasco surpreendeu ao entrar em campo contra o Athletico-PR, neste domingo (10), com um QR Code estampado no lugar do patrocinador máster. A iniciativa é uma homenagem do clube aos 10 anos do programa de sócio-torcedor e oferece uma série de benefícios para quem escanear o código durante a partida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Ao acessar o link, o torcedor tem a chance de ganhar prêmios variados, como ingressos para camarotes, visitas ao CT do clube e o tour oficial por São Januário. Um diferencial da ação é que cada jogador carrega um código personalizado, direcionando para premiações diferentes, o que incentiva a interação com o uniforme de todo o elenco.

➡️ Vasco traça prioridades para a janela e define setores carentes do elenco

Ação do Vasco continua na Copa do Brasil

O torcedor vascaíno verá a novidade novamente em breve. O clube confirmou que o QR Code será mantido no uniforme para o jogo contra o Paysandu, nesta quarta-feira, pela partida de volta da quarta fase da Copa do Brasil, também em São Januário.

continua após a publicidade

A estratégia de marketing acontece em um momento que o Vasco ainda busca um novo parceiro máster. O clube chegou a negociar com a SportingBet, mas o acerto travou por conta de divergências internas sobre os valores. Enquanto o novo patrocinador não é definido, a diretoria optou por usar o espaço para valorizar o programa de sócios e engajar a torcida.

Thiago Mendes comemora seu gol durante partida contra o Athletico-PR . (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

➡️ Destaque do sub-20, Andrey Fernandes renova com o Vasco até 2030; veja o valor da multa

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

🔥 Aposte na vitória do Cruz-Maltino contra o Furacão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.