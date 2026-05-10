Decisivo, Carrascal celebra vitória 'como planejado' do Flamengo sobre o Grêmio

Jorge Carrascal comemorou o gol da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Grêmio, neste domingo (10), na Arena, em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o meia destacou a importância do resultado e afirmou que a equipe segue focada na briga pelas primeiras posições da competição.

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Autor do único gol do jogo, Carrascal disse estar satisfeito pela atuação e pelo planejamento executado pelo time rubro-negro durante a partida.

— Muito feliz pelo gol, sempre digo que venho para dar a minha contribuição, seja quando começo jogando ou quando estou no banco. Estou muito feliz por todo o esforço que a equipe fez. Fizemos uma partida como havíamos planejado, com muitos movimentos e muitas rotações. Enfim, estou muito feliz — declarou em entrevista ao "Premiere" na saída de campo.

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O colombiano também afirmou que acredita no trabalho desenvolvido pela equipe ao longo da temporada e reforçou a busca constante por vitórias no Campeonato Brasileiro.

— Estamos fazendo o nosso trabalho super bem e acredito que os resultados aparecerão ao final do campeonato. Por isso, seguimos focados em somar sempre os três pontos e conseguir a vitória, que é o que sempre queremos — completou.

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O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (14) e encara o Vitória no Barradão, no jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Na ida, triunfo carioca por 2 a 1 no Maracanã.

Jorge Carrascal comemora gol pelo Flamengo contra o Grêmio (Gilvan de Souza / Flamengo)

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