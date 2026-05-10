Paz critica decisão do árbitro em lance polêmico do Corinthians com o VAR: 'Não pode'

O diretor executivo do Corinthians, Marcelo Paz, criticou a decisão da arbitragem ao não expulsar o volante Bobadilla, do São Paulo, após a análise de um possível gesto obsceno do paraguaio na comemoração do gol do Tricolor no clássico deste domingo (10), na Neo Química Arena. O dirigente afirmou que faltou critério a Anderson Daronco e afirmou que vai questionar a Comissão de Arbitragem da CBF.

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O lance aconteceu aos 40 minutos do primeiro tempo, quando o São Paulo marcou o gol de empate naquele momento da partida após Bobadilla roubar a bola de Raniele e tocar para Luciano balançar as redes. O paraguaio saiu correndo em direção ao banco de reservas do Tricolor e fez um gesto com as mãos, que foi interpretado pela cabine do VAR, comandada por Rodolpho Toski Marques, como um possível ato obsceno.

Daronco foi ao monitor e entendeu que o volante do São Paulo teria feito um gesto de demonstração de raça, não aplicando o cartão vermelho. Para Marcelo Paz, faltou critério ao árbitro principal, e o diretor lembrou de outros dois lances em que jogadores do Corinthians foram expulsos por atos obscenos. Na interpretação do executivo, Bobadilla também deveria ter recebido o vermelho direto.

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— Estou me pronunciando hoje principalmente porque nós ganhamos o jogo. A fala não é uma situação de ter perdido o jogo, porque não ganhou, mas sim por uma questão didática. Todo mundo sabe que o Corinthians foi punido com dois jogadores, em jogos diferentes, por um gesto obsceno. E aí a justificativa [do jogo de hoje] foi que [Bobadilla] não tocou a área genital. Eu acho que isso não é a característica do gesto obsceno. Se formos imaginar aquele mesmo gesto numa praça pública, num restaurante, seria ofensivo às pessoas que estão lá. Então, se não cabe fora do futebol, não cabe dentro do futebol. E aí a questão é muito prática. Acho que é até uma questão de didática que tem que se avaliar — disse Marcelo Paz.

Os lances envolvendo atletas do Corinthians aconteceram em dois jogos seguidos do Brasileirão. Allan, diante do Fluminense, e André, no clássico contra o Palmeiras, receberam cartões vermelhos por terem feito gestos com as mãos pegando na área genital. Nos dois casos, o VAR entrou em ação e chamou os árbitros das partidas para analisarem, que optaram pela expulsão.

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Paz ponderou que esse é um tema "novo" no futebol. Mesmo que os gestos obscenos não sejam uma novidade, a intervenção do VAR é algo que acontece há pouco tempo e, por isso, há a possibilidade de erros de interpretação da arbitragem. Entretanto, o diretor afirmou que recorrerá à Comissão de Arbitragem da CBF para questionar a decisão de Anderson Daronco.

— E eu entendo que esse tema no futebol é um tema novo, talvez não tenham tido a compreensão exata de como agir. Acredito que, por isso, o Daronco, que é experiente e tem todo o meu respeito, não pode deixar passar. Nós fomos punidos recentemente, duas vezes. Ou pode fazer aquilo no futebol, ou a arbitragem errou. Não tem meio termo, certo? Então, amanhã, na reunião, ou a Comissão de Arbitragem reconhece que houve um erro e, ok, erros acontecem, ou então está liberado a fazer aquilo. Esse é o ponto que a gente traz aqui. [...] ou houve um erro ou está permitido fazer o que o Bobadilla fez - concluiu o dirigente.

O Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 2 e chegou a 18 pontos, o que permitiu ao Timão sair da zona do rebaixamento. Agora, a equipe vira a chave e foca na disputa da Copa do Brasil diante do Barra-SC, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O alvinegro entra em campo na quinta-feira (14) e tem a vantagem do empate após vencer o jogo de ida por 1 a 0.