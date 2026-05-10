Vasco joga bem e vence o Athletico-PR em São Januário; dê suas notas

O Vasco venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na noite deste domingo (10), em São Januário. O time comandado por Renato Gaúcho fez uma boa partida e conseguiu os três pontos por meio do gol marcado por Thiago Mendes ainda na primeira etapa.

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Como foi Vasco x Athletico-PR?

Domínio cruz-maltino na primeira etapa

O Vasco foi superior ao Athletico-PR na primeira etapa. O Cruz-Maltino controlou mais a posse de bola no campo de ataque, enquanto o time paranaense apostava nos contra-ataques. Foram 12 finalizações vascaínas contra cinco do Furacão. Aos 36 minutos, após boa jogada trabalhada por Thiago Mendes e Puma Rodríguez, o volante invadiu a área e finalizou firme, sem chances para Santos, abrindo o placar.

O capitão do Vasco chegou ao seu quarto gol na temporada (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Segundo tempo

No segundo tempo, o Vasco passou a administrar a vantagem no placar. Nos primeiros 30 minutos, o Cruz-Maltino ainda buscava ampliar o marcador, mas desperdiçou algumas oportunidades. Do outro lado, o Athletico-PR também tentava pressionar em busca do empate, deixando a partida equilibrada durante boa parte da etapa final. Na reta final do confronto, Renato Gaúcho optou por recuar a equipe com a entrada de jogadores mais defensivos para sustentar o resultado. O Furacão teve mais posse de bola e rondou a área vascaína com perigo nos minutos finais, mas o Vasco conseguiu segurar a pressão até o apito final. Com isso, a torcida do Gigante da Colina saiu comemorando a vitória no encerramento da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Visão do Lance!

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Aos 34 minutos do primeiro tempo, Puma Rodríguez encontrou um belo passe para Thiago Mendes. O volante avançou com liberdade, carregou até a entrada da área e finalizou sem chances para Santos. O gol garantiu a vitória e os três pontos para o Cruz-Maltino.

Deu aula 🏅

Capitão do Vasco, Thiago Mendes marcou o gol da equipe na partida e voltou a se destacar com mais uma grande atuação na temporada. Vivendo bom momento em 2026, o volante já soma quatro gols no ano e tem sido uma das principais referências do time dentro de campo.

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Não vou ver isso sozinho 😱

Na pressa para empatar a partida, o goleiro do Furacão foi bater um tiro de meta rápido para buscar o atacante Mendoza já no campo de ataque, mas acabou jogando a bola direto para linha lateral.

Ficou abaixo 📉

Um dos principais jogadores do Vasco na temporada, Andrés Gómez teve atuação abaixo do esperado na partida. O atacante acumulou decisões equivocadas ao longo do jogo e não conseguiu ser o diferencial habitual nos duelos individuais, característica que vinha marcando suas melhores atuações no ano.

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X ATHLETICO-PR

BRASILEIRÃO - 15ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 10 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ Gols: Thiago Mendes (VAS)

🟨 Cartões amarelos: Thiago Mendes (VAS), Robert Renan (VAS), Rojas (VAS), Andrés Gómez (VAS) e Portilla (CAP)

🟥 Cartões vermelhos: -

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Lucas Freitas); Hugo Moura, Thiago Mendes e Rojas (Tchê Tchê); Andrés Gómez (Ramon Rique), Adson (Nuno Moreira) e Spinelli (Brenner).

Escalação do Athletico-PR

Santos; Gilberto, Teran (Léo Derik), Arthur Dias, Aguirre e João Cruz (Zapelli); Portilla e Luiz Gustavo (Felipinho); Mendoza, Renan Peixoto (Isaac) e Bruninho (Felipe Chiqueti).