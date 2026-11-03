Veja gols em Mirassol x Chapecoense: Kauan marca e Reinaldo empata
Equipes estão se enfrentando pela 34ª rodada do Brasileirão Série A
Chapecoense e Mirassol estão se enfrentando nesta terça-feira (3), na Arena Condá, em Chapecó, pela 34ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
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Aos 11 minutos da primeira etapa, Kauan Farias abre o placar na Arena Condá. Após a cobrança de escanteio, o zagueiro sobe mais que a marcação e cabeceia a bola no fundo da rede. A festa é do Verdão do Oeste.
Veja o gol:
Aos 48 minutos da primeira etapa, Reinaldo empata a partida diante da Chapecoense. Após errar a primeira cobrança, quando mandou a bola na trave, o lateral-esquerdo bate com força e balança a rede.
Veja o gol de empate:
Na tabela de classificação, o Chapecoense ocupa a 20ª colocação, com 21 pontos, enquanto o Mirassol está em 16º lugar, com 37. A Chape tem 99% de risco de ser rebaixada à Série B. O time do interior paulista corre risco, mas está mais longe da zona da degola.
Onde assistir
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 3 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Arena Condá, Chapecó, Santa Catarina
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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