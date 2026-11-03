Veja gols em Mirassol x Chapecoense: Kauan marca e Reinaldo empata

Chapecoense e Mirassol estão se enfrentando nesta terça-feira (3), na Arena Condá, em Chapecó, pela 34ª rodada do Brasileirão Série A 2026.

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Aos 11 minutos da primeira etapa, Kauan Farias abre o placar na Arena Condá. Após a cobrança de escanteio, o zagueiro sobe mais que a marcação e cabeceia a bola no fundo da rede. A festa é do Verdão do Oeste.

Veja o gol:

Aos 48 minutos da primeira etapa, Reinaldo empata a partida diante da Chapecoense. Após errar a primeira cobrança, quando mandou a bola na trave, o lateral-esquerdo bate com força e balança a rede.

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Veja o gol de empate:

Na tabela de classificação, o Chapecoense ocupa a 20ª colocação, com 21 pontos, enquanto o Mirassol está em 16º lugar, com 37. A Chape tem 99% de risco de ser rebaixada à Série B. O time do interior paulista corre risco, mas está mais longe da zona da degola.

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