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Veja gols em Mirassol x Chapecoense: Kauan marca e Reinaldo empata

Equipes estão se enfrentando pela 34ª rodada do Brasileirão Série A

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 19:54
Atualizado há 13 minutos
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Bolasie abre o placar em Chapecoense e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro
Bolasie durante partida da Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Chapecoense e Mirassol estão se enfrentando nesta terça-feira (3), na Arena Condá, em Chapecó, pela 34ª rodada do Brasileirão Série A 2026.

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Aos 11 minutos da primeira etapa, Kauan Farias abre o placar na Arena Condá. Após a cobrança de escanteio, o zagueiro sobe mais que a marcação e cabeceia a bola no fundo da rede. A festa é do Verdão do Oeste.

Veja o gol:

Aos 48 minutos da primeira etapa, Reinaldo empata a partida diante da Chapecoense. Após errar a primeira cobrança, quando mandou a bola na trave, o lateral-esquerdo bate com força e balança a rede.

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Veja o gol de empate:

Na tabela de classificação, o Chapecoense ocupa a 20ª colocação, com 21 pontos, enquanto o Mirassol está em 16º lugar, com 37. A Chape tem 99% de risco de ser rebaixada à Série B. O time do interior paulista corre risco, mas está mais longe da zona da degola.

Onde assistir

    1.
  1. Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
    2. 2.
  2. 📅 Data: 3 de Novembro de 2026
    3. 3.
  3. ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
    4. 4.
  4. 📍 Local: Arena Condá, Chapecó, Santa Catarina
    5. 5.
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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