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Flaco López e Giay, do Palmeiras, são convocados pela Seleção Argentina na última Data Fifa do ano

Atacante e lateral do Verdão estão na lista de Lionel Scaloni para os amistosos contra Uruguai e Costa Rica, em novembro, e podem desfalcar a equipe na reta final do Brasileirão

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
03/11/2026 15:50
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Flaco Lopez e Giay celbram um dos gols do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Flaco Lopez e Giay são convocados pela Seleção Argentina para última Data Fifa do ano (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras terá dois representantes na seleção da Argentina durante a última Data Fifa de 2026. O atacante Flaco López e o lateral-direito Agustín Giay foram convocados pelo técnico Lionel Scaloni nesta terça-feira (3) para os amistosos contra Uruguai e Costa Rica, em novembro.

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A lista marca o início de uma nova etapa para a equipe argentina, que não contará mais com Lionel Messi após a despedida do camisa 10 da seleção. Flaco e Giay, por outro lado, seguem nos planos de Scaloni para os próximos compromissos.

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A Argentina enfrenta o Uruguai no dia 13 de novembro, na La Bombonera, em Buenos Aires. O segundo amistoso será contra a Costa Rica, no dia 17, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.

Palmeiras pode ter desfalques contra o Cruzeiro

A convocação também acende um alerta para o Palmeiras na reta final do Campeonato Brasileiro. A Argentina encerra sua participação na Data Fifa em 17 de novembro, véspera do confronto do Verdão com o Cruzeiro, pela 35ª rodada da competição.

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As equipes se enfrentam no dia 18, às 20h30, no Mineirão. Com Flaco López e Giay à disposição da seleção argentina até a véspera da partida, o Palmeiras pode ter dificuldades para contar com os dois jogadores no compromisso em Belo Horizonte.

A situação dependerá da logística e da disponibilidade dos atletas após o último amistoso. Em novembro de 2025, Flaco chegou a retornar ao Brasil em voo fretado depois de defender a Argentina para atuar pelo Palmeiras contra o Santos. <aqui, se quiser, dá para inserir atualização sobre a logística deste ano quando houver confirmação oficial>.

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