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Botafogo pode ganhar desfalque para duelo com o Corinthians após a Data Fifa

Zagueiro está na lista de Oswaldo Vizcarrondo para amistosos contra País Basco e Rússia durante a próxima Data Fifa

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 20:13
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Treino do Botafogo no CT Espaço Lonier
Treino do Botafogo no CT Espaço Lonier (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo pode ter mais um desfalque importante na reta final do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Ferraresi foi convocado pela seleção da Venezuela para dois amistosos na próxima Data Fifa e deve ficar fora do confronto contra o Corinthians, marcado para o dia 18 de novembro, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada da competição.

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O defensor aparece na lista divulgada pelo técnico Oswaldo Vizcarrondo para os compromissos contra País Basco e Rússia. A primeira partida será disputada no dia 14 de novembro, em Bilbao, na Espanha. Já o segundo confronto está marcado para o dia 17, em Krasnodar, na Rússia.

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Por conta do calendário internacional e da distância entre os locais dos amistosos e o Brasil, Ferraresi dificilmente terá tempo hábil para retornar e ficar à disposição do Botafogo diante do Corinthians, um dia depois do segundo compromisso da Venezuela.

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Ferraresi não será o único desfalque do Botafogo na Data Fifa

Além do zagueiro, o Botafogo já tem outros dois jogadores convocados para compromissos internacionais no período. O volante Danilo foi chamado para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17 de novembro, respectivamente.

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Já o jovem Huguinho defenderá a Seleção Brasileira sub-20 em dois amistosos contra o Peru, nos dias 13 e 16, em Belém.

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Ferraresi é o único jogador do Botafogo convocado pela Venezuela. Além dele, o atacante Savarino, ex-jogador alvinegro e atualmente no Fluminense, também aparece na relação de Vizcarrondo.

Veja a lista de convocados da Venezuela

Goleiros

  • Oswaldo Vizcarrondo

Defensores

  1. Luis Balbo (Sturm Graz)
  2. Adrián Palacios (KRC Genk)
  3. Teo Quintero (Sparta Rotterdam)
  4. Christian Makoun (Levski Sofia)
  5. Nahuel Ferraresi (Botafogo)
  6. Yordan Osorio (Deportes Tolima)
  7. Jon Aramburu (Real Sociedad)
  8. Adrián Cova (Lokomotiv Plovdiv)

Meio-campistas

  1. Cristian Cásseres (Toulouse)
  2. Marco Libra (Bologna)
  3. Jeferson Caraballo (Deportivo Táchira)
  4. Yangel Herrera (Real Sociedad)
  5. Daniel Pereira (CF Montréal)
  6. Sebastián Mendoza (Carabobo FC)
  7. Telasco Segovia (Inter Miami)
  8. Yerson Chacón (AEK Larnaca)

Atacantes

  • Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk)
  • Matías Lacava (FC Vizela)
  • Jefferson Savarino (Fluminense)
  • Eduard Bello (Deportivo Cali)
  • Robinson Flores (Academia Puerto Cabello)
  • Kevin Kelsy (Rangers FC)
  • Jesús Ramírez (Çorum FK)
  • Luifer Hernández (Club Puebla)
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