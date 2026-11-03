Botafogo pode ganhar desfalque para duelo com o Corinthians após a Data Fifa
Zagueiro está na lista de Oswaldo Vizcarrondo para amistosos contra País Basco e Rússia durante a próxima Data Fifa
O Botafogo pode ter mais um desfalque importante na reta final do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Ferraresi foi convocado pela seleção da Venezuela para dois amistosos na próxima Data Fifa e deve ficar fora do confronto contra o Corinthians, marcado para o dia 18 de novembro, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada da competição.
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O defensor aparece na lista divulgada pelo técnico Oswaldo Vizcarrondo para os compromissos contra País Basco e Rússia. A primeira partida será disputada no dia 14 de novembro, em Bilbao, na Espanha. Já o segundo confronto está marcado para o dia 17, em Krasnodar, na Rússia.
Por conta do calendário internacional e da distância entre os locais dos amistosos e o Brasil, Ferraresi dificilmente terá tempo hábil para retornar e ficar à disposição do Botafogo diante do Corinthians, um dia depois do segundo compromisso da Venezuela.
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Ferraresi não será o único desfalque do Botafogo na Data Fifa
Além do zagueiro, o Botafogo já tem outros dois jogadores convocados para compromissos internacionais no período. O volante Danilo foi chamado para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17 de novembro, respectivamente.
Já o jovem Huguinho defenderá a Seleção Brasileira sub-20 em dois amistosos contra o Peru, nos dias 13 e 16, em Belém.
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Ferraresi é o único jogador do Botafogo convocado pela Venezuela. Além dele, o atacante Savarino, ex-jogador alvinegro e atualmente no Fluminense, também aparece na relação de Vizcarrondo.
Veja a lista de convocados da Venezuela
Goleiros
- Oswaldo Vizcarrondo
Defensores
- Luis Balbo (Sturm Graz)
- Adrián Palacios (KRC Genk)
- Teo Quintero (Sparta Rotterdam)
- Christian Makoun (Levski Sofia)
- Nahuel Ferraresi (Botafogo)
- Yordan Osorio (Deportes Tolima)
- Jon Aramburu (Real Sociedad)
- Adrián Cova (Lokomotiv Plovdiv)
Meio-campistas
- Cristian Cásseres (Toulouse)
- Marco Libra (Bologna)
- Jeferson Caraballo (Deportivo Táchira)
- Yangel Herrera (Real Sociedad)
- Daniel Pereira (CF Montréal)
- Sebastián Mendoza (Carabobo FC)
- Telasco Segovia (Inter Miami)
- Yerson Chacón (AEK Larnaca)
Atacantes
- Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk)
- Matías Lacava (FC Vizela)
- Jefferson Savarino (Fluminense)
- Eduard Bello (Deportivo Cali)
- Robinson Flores (Academia Puerto Cabello)
- Kevin Kelsy (Rangers FC)
- Jesús Ramírez (Çorum FK)
- Luifer Hernández (Club Puebla)
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