Veja os gols da classificação heroica do Juventude sobre o São Paulo
Tricolor Paulista venceu o jogo de ida por 1 a 0
- Matéria
- Mais Notícias
Juventude e São Paulo se enfrentaram na Copa do Brasil pelo jogo de volta da fase que antecede as oitavas de final. Na partida de ida, o Soberano venceu por 1 a 0 em casa e, na noite desta quarta-feira (13) a equipe mandante se classificou ao vencer por 3 a 1.
Relacionadas
➡️Além da classificação: o que está em jogo para o São Paulo em decisão na Copa do Brasil
O primeiro gol do jogo saiu aos 20 minutos do segundo tempo. Após escanteio, os donos da casa abriram o placar com Gabriel Barbosa e empataram o confronto no agregado. Apenas sete minutos depois, Marcos Paulo fez o segundo do Juventude na partida e virou para 2 a 1 na soma dos placares.
➡️Siga o Lance! no Google e saiba tudo sobre o mundo do esporte
Aos 39 da etapa final, Gonzalo Tapia recebeu cruzamento de Bobadilla e fez de cabeça, superando Pedro Rocha. O tento empatou o confronto novamente. Porém, aos 49, Luis Mandaca cabeceou; Rafael defendeu, mas no rebote o jogador conseguiu fazer para classificar o Juventude.
Veja os gols:
Como foi o jogo?
Em casa, o Juventude controlou as ações no primeiro tempo e foi superior durante boa parte da etapa inicial. A equipe de Caxias do Sul pressionou, levou perigo ao São Paulo e exigiu boas intervenções de Rafael. Em uma das chegadas, na finalização de Gabriel Pinheiro, a bola passou rente à trave. O clima esquentou nos minutos finais da etapa inicial. Luciano deixou o gramado com dores, e Ferreirinha entrou em seu lugar. No entanto, o atacante permaneceu apenas 30 segundos em campo antes de ser expulso após acertar uma cotovelada em Rodrigo Sam, lance interpretado pela arbitragem como agressão.
➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!
Com um jogador a menos, o São Paulo voltou para o segundo tempo recuado e tentando se defender. Roger Machado lançou Osório logo no reinício para fechar mais a equipe, mas o Juventude seguiu encontrando espaços. Aos 19 minutos, Gabriel Pinheiro empatou a partida. Aos 26, Marcos Paulo venceu Enzo Díaz e marcou o segundo, colocando os gaúchos em vantagem no agregado. No desespero, Roger promoveu novas mudanças e colocou Gonzalo Tapia, que precisou de poucos segundos para balançar as redes e igualar novamente o confronto. Já nos acréscimos, Mandaca foi decisivo. Acionado na etapa final, o meia apareceu livre na área e, de cabeça, marcou o gol que garantiu a classificação do Juventude.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte em jogos da Copa do Brasil! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias