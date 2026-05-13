Além da classificação: o que está em jogo para o São Paulo em decisão na Copa do Brasil

O São Paulo encara o Juventude pelo jogo de volta válido pela quinta fase da Copa do Brasil. A partida será nesta quarta-feira, dia 13 de maio, às 19h (de Brasília). A bola rola no Alfredo Jaconi.

continua após a publicidade

O Tricolor venceu o jogo de ida com um gol, marcado por Luciano. Ou seja, o time joga apenas pelo empate. Porém, o confronto tem um peso que vai além de uma mera classificação.

Chance de títulos é vista mais nas Copas

Internamente, o São Paulo trata as competições de mata-mata como o caminho mais viável para voltar a conquistar títulos na temporada, especialmente pela possibilidade de decisões em menos jogos e impacto imediato. No Campeonato Brasileiro Série A, a prioridade está em manter regularidade ao longo das rodadas para terminar entre os quatro primeiros colocados e assegurar vaga direta na próxima Copa Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Qual será o destino do São Paulo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

🏆 Aposte na vitória do São Paulo @2.00 contra o Juventude

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Premiação pesa bastante

Em meio ao cenário financeiro delicado e às dívidas acumuladas, o São Paulo vê a Copa do Brasil também como oportunidade importante para reforçar o caixa. Apenas por entrar na quinta fase, o clube já assegura R$ 2 milhões, além de poder ampliar a premiação a cada nova classificação.



Em caso de campanha até o título, os valores podem se aproximar da casa dos R$ 100 milhões, quantia considerada relevante para aliviar compromissos financeiros e dar fôlego aos cofres tricolores.

(Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Confiança de Roger Machado

O Lance! apurou que Roger Machado não corre risco de demissão, mesmo em caso de eliminação. Ainda respaldado pela diretoria do São Paulo, o treinador convive com a pressão externa e com a falta de confiança de parte da torcida. Em entrevista coletiva após o clássico contra o Corinthians, Roger reforçou a intenção de levar a campo força máxima para o confronto, embora uma classificação tranquila possa aliviar o ambiente nos bastidores e reduzir a tensão momentaneamente.