Siga o Lance! no Google e saiba tudo sobre o mundo do esporte

A forma de consumir notícias esportivas mudou. Com a velocidade do mercado da bola e a intensidade das competições em 2026, estar bem informado pelo Lance! não é mais apenas uma escolha, é uma necessidade para o torcedor. Para facilitar esse acesso, o Google expandiu globalmente sua nova função de Fontes Preferenciais, permitindo que você personalize sua busca e dê prioridade ao conteúdo de credibilidade.

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Abaixo, o Lance! explica como você pode seguir o nosso site no Google para garantir que as notícias do seu time e os principais eventos do esporte mundial cheguem primeiro até você.

O que é a nova função de seguir?

Lançada como uma evolução do antigo sistema de tópicos, a função de "Seguir" (ou Fontes Preferenciais) permite que o usuário indique ao algoritmo quais veículos de comunicação ele confia e deseja ver com mais frequência.

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Ao seguir o Lance!, o ecossistema do Google — que inclui a Busca e o feed do Discover no celular — passa a priorizar nossas reportagens, informações exclusivas, análises e coberturas de tempo real. Isso significa que, ao pesquisar por "Brasileirão", "Libertadores" ou "Mercado da Bola", os resultados do Lance! aparecerão com destaque no topo da sua tela.

Passo a passo: como seguir o Lance! no Google

Ativar essa função é simples e pode ser feito tanto no computador quanto no seu smartphone (Android ou iOS). Confira:

1. No App do Google (Discover)

No seu feed de notícias personalizado, ao encontrar uma matéria nossa, toque no ícone de "estrela" ou no menu de opções para indicar que deseja ver mais conteúdos do Lance!.

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2. Pesquisa no Google Chrome

Faça sua pesquisa de costume no navegador. Ao receber o resultado, clique no ícone ao lado do título "Principais Notícias" e escolha o Lance! como sua fonte favorita.

Em um cenário de excesso de informações e fake news, escolher fontes de confiança é fundamental. Ao seguir o Lance! no Google, você fura a bolha dos algoritmos genéricos e assume o controle da sua informação.

Como seguir o Lance! no Google (Foto: Arte/ Lance!)

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