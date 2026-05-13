Renato Gaúcho define time misto para enfrentar o Paysandu; veja a escalação do Vasco

O Vasco está escalado para enfrentar o Paysandu, nesta quarta-feira (13), em São Januário, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Após vencer o primeiro confronto por 2 a 0, no Mangueirão, o técnico Renato Gaúcho optou por uma equipe mista e preservou alguns jogadores considerados titulares por conta da sequência de partidas da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Vasco x Paysandu: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Suspensos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro após receberem o terceiro cartão amarelo diante do Athletico-PR, Thiago Mendes e Rojas foram mantidos entre os titulares para a decisão da Copa do Brasil.

O Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Rojas; Marino, David e Brenner.

continua após a publicidade

David e Rojas comemoram o gol de Thiago Mendes na vitória do Vasco sobre o até então líder Palmeiras (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X PAYSANDU

COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: SportTV, GeTV e Premiere

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) Henrique Neu Ribeiro (SC)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.