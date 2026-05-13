Renato Gaúcho define time misto para enfrentar o Paysandu; veja a escalação do Vasco
Com vantagem construída no jogo de ida, Cruz-Maltino preserva parte dos titulares
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O Vasco está escalado para enfrentar o Paysandu, nesta quarta-feira (13), em São Januário, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Após vencer o primeiro confronto por 2 a 0, no Mangueirão, o técnico Renato Gaúcho optou por uma equipe mista e preservou alguns jogadores considerados titulares por conta da sequência de partidas da temporada.
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Suspensos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro após receberem o terceiro cartão amarelo diante do Athletico-PR, Thiago Mendes e Rojas foram mantidos entre os titulares para a decisão da Copa do Brasil.
O Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Rojas; Marino, David e Brenner.
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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X PAYSANDU
COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)
📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: SportTV, GeTV e Premiere
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) Henrique Neu Ribeiro (SC)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)
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