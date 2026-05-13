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Renato Gaúcho define time misto para enfrentar o Paysandu; veja a escalação do Vasco

Com vantagem construída no jogo de ida, Cruz-Maltino preserva parte dos titulares

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/05/2026
18:01
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Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Audax Italiano (Foto: Matheus Lima/Vasco)
imagem cameraRenato Gaúcho na partida entre Vasco e Audax Italiano (Foto: Matheus Lima/Vasco)
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O Vasco está escalado para enfrentar o Paysandu, nesta quarta-feira (13), em São Januário, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Após vencer o primeiro confronto por 2 a 0, no Mangueirão, o técnico Renato Gaúcho optou por uma equipe mista e preservou alguns jogadores considerados titulares por conta da sequência de partidas da temporada.

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➡️ Vasco x Paysandu: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Suspensos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro após receberem o terceiro cartão amarelo diante do Athletico-PR, Thiago Mendes e Rojas foram mantidos entre os titulares para a decisão da Copa do Brasil.

O Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Rojas; Marino, David e Brenner.

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David e Rojas comemoram o gol de Thiago Mendes na vitória do Vasco sobre o até então líder Palmeiras (Foto: Matheus Lima/Vasco)
David e Rojas comemoram o gol de Thiago Mendes na vitória do Vasco sobre o até então líder Palmeiras (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X PAYSANDU
COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: SportTV, GeTV e Premiere
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) Henrique Neu Ribeiro (SC)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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