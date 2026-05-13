menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo terá força máxima contra o Juventude em decisão da Copa do Brasil

Tricolor encara o Juventude no Alfredo Jaconi

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 13/05/2026
17:55
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Roger Machado São Paulo
imagem cameraRoger Machado precisa de um empate para classificação (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo definiu a escalação para enfrentar o Juventude em jogo que acontece nesta quarta-feira (13), pela decisão da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi.

continua após a publicidade

O Tricolor vai a campo com força máxima. No gol, Rafael, enquanto Cédric, Dória, Sabino e Enzo Diaz completam a defesa. O meio-campo será formado por Bobadilla, Danielzinho e Cauly, modelo que tem agradado Roger Machado. No ataque, Artur, Ferreira, Luciano e Calleri.

No jogo de ida, disputado no Morumbis, o São Paulo venceu com um gol marcado por Luciano. Basta um empate e a equipe Tricolor avança.

➡️ Qual será o destino do São Paulo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

🏆 Aposte na vitória do São Paulo @2.00 contra o Juventude

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Roger Machado São Paulo
(Foto: Lucas Correa/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Veja a escalação do São Paulo

O São Paulo vai a campo com Rafael; Cédric, Dória, Sabino e Enzo Diaz; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Luciano e Calleri.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X SÃO PAULO
JOGO DE VOLTA — 5ª FASE — COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias