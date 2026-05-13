São Paulo terá força máxima contra o Juventude em decisão da Copa do Brasil
Tricolor encara o Juventude no Alfredo Jaconi
O São Paulo definiu a escalação para enfrentar o Juventude em jogo que acontece nesta quarta-feira (13), pela decisão da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi.
O Tricolor vai a campo com força máxima. No gol, Rafael, enquanto Cédric, Dória, Sabino e Enzo Diaz completam a defesa. O meio-campo será formado por Bobadilla, Danielzinho e Cauly, modelo que tem agradado Roger Machado. No ataque, Artur, Ferreira, Luciano e Calleri.
No jogo de ida, disputado no Morumbis, o São Paulo venceu com um gol marcado por Luciano. Basta um empate e a equipe Tricolor avança.
Veja a escalação do São Paulo
O São Paulo vai a campo com Rafael; Cédric, Dória, Sabino e Enzo Diaz; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Luciano e Calleri.
✅ FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE X SÃO PAULO
JOGO DE VOLTA — 5ª FASE — COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)
