Atlético está escalado para enfrentar o Ceará pela partida decisiva na Copa do Brasil

O Atlético está escalado para encarar o Ceará. A equipes de enfrentam nesta quarta-feira (13) às 21h30 pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

O Atlético está escalado para encarar o Ceará. A equipes de enfrentam nesta quarta-feira (13) às 21h30 pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

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O Galo chega em vantagem após vencer a partida de ida por 2 a 1, na Arena MRV, e joga por um empate para garantir a classificação às oitavas de final da competição. Já o Ceará precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar de forma direta. Em caso de vitória cearense por apenas um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis.

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Como chegam as equipes?

O Ceará chega para o duelo vivendo seu pior momento na temporada. A equipe acumula três derrotas consecutivas e, na mais recente delas, foi superada por 1 a 0 pelo Atlético-GO, em pleno Castelão, pela Série B.

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Já o Atlético chega após empate em 1 a 1 com o Botafogo, na Arena MRV. O Galo vencia a partida até os minutos finais, mas sofreu o gol de empate e deixou escapar o triunfo diante da torcida.

Confira as informações e as escalações de Ceará x Atlético-MG

Ceará x Atlético-MG

5° fase - Copa do Brasil - Volta

📆 Data e horário: quarta-feira 13 de maio às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Castelão (Fortaleza)

👁️ Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

🟨 Arbitragem: Matheus Candancan (SP)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)

📺 VAR: Wagner Reway (SC)

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⚽ ESCALAÇÕES

Ceará (Técnico: Mozart)

Bruno; Alex Silva, Éder, Júlio César, Luizão e Fernando; João Gabriel, Dieguinho, Melk e Gustavo Prado; Fernandinho

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Iván Román, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Pérez e Cissé; Reinier Cassierra e Alan Minda

Flâmula do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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