Jogador da Chapecoense projeta duelo contra o Botafogo na Copa do Brasil

A Chapecoense volta a campo nesta quarta-feira (13), precisando reverter a desvantagem contra o Botafogo para seguir viva na Copa do Brasil. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, no Rio de Janeiro, a equipe catarinense recebe o rival na Arena Condá, às 18h (de Brasília), em busca da classificação.

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Titular no meio-campo da equipe comandada por Fábio Mathias, João Vitor destacou a dificuldade do confronto, mas afirmou que a Chapecoense acredita na possibilidade de avançar diante da torcida.

— É um desafio enorme. Eles conseguiram uma vantagem na ida, mas eu acredito que o confronto está aberto. Sabemos da grandeza do Botafogo e da qualidade dos seus jogadores, mas também acreditamos muito na força coletiva do nosso grupo. Em partidas desse nível, não podemos cometer falhas — afirmou.

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O volante também relembrou a atuação da equipe no primeiro duelo e avaliou que a Chape teve oportunidades para sair do Rio com um resultado melhor.

— Fizemos um bom jogo na ida e tivemos chances de conquistar um placar mais favorável. Isso aumenta nossa confiança. Agora vamos jogar em casa, com apoio do torcedor — completou.

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Emprestado pelo Centro Sportivo Paraibano, João Vitor vem ganhando espaço no elenco da Chapecoense em 2026. Aos 28 anos, o jogador acumula passagens por clubes como Primavera, Caldense, Operário-MT, Vila Nova e Avaí.

João Vitor em ação pela Chapecoense (Foto: Rafael Bressan/ACF)

O que vem por aí na Chapecoense?

Após o compromisso pela Copa do Brasil, a Chapecoense volta as atenções para a Série B, quando enfrenta o Remo pela 16ª rodada da competição.

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