Mudança importante! Confira escalação do Cruzeiro contra o Goiás

As equipes se enfrentam no Serra Dourada nesta quarta-feira (22)

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 22/04/2026
18:02
Vestiário do Cruzeiro no Serra Dourada (Foto: Mateus Dutra / Cruzeiro)
Vestiário do Cruzeiro no Serra Dourada (Foto: Mateus Dutra / Cruzeiro)
O Cruzeiro enfrentará o Goiás na noite desta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Para o duelo, o treinador Artur Jorge promoveu uma mudança no gol, sacando Matheus Cunha e escalando Otávio como titular.

Fagner, que tem sido o titular na posição, foi poupado e sequer viajou para Goiânia para o duelo. Com isso, Kauã Moraes volta a ganhar chance no time titular.

No ataque, Kaio Jorge volta a jogar no time titular. O camisa 19 voltou a entrar em campo no fim de semana, na vitória da Raposa pro 2 a 0 contra o Grêmio.

Kaio Jorge (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
Sendo assim, o Cruzeiro entra em campo com: Otávio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira; Christian, Arroyo, Kaio Jorge.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Goiás x Cruzeiro

Cruzeiro e Goiás se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Serra Dourada pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Para o duelo, as duas equipes chegam em momentos diferentes.

O Esmeraldino está na 12ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, mas vem de duas derrotas por 2 a 0, para Cuiabá e Juventude. De seus últimos cinco jogos, o time comandado por Daniel Paulista venceu apenas dois, contra o Criciúma, por 1 a 0, e América-MG, por 3 a 1.

Enquanto isso, o Cruzeiro tenta parar de oscilar na temporada. O grupo treinado por Artur Jorge venceu o Grêmio por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão e deixou a zona de rebaixamento, agora na 16ª posição com 13 pontos.

💸 Aposte em Cruzeiro ou empate @1.60 com odd aumentada
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de aposta

