Cruzeiro x Goiás: saiba escalação e como joga o rival da Raposa na Copa do Brasil

Depois de conquistar a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro volta suas atenções para a Copa do Brasil nesta quarta-feira (22). A equipe irá enfrentar o Goiás pela partida de ida da quinta fase da competição.

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O Esmeraldino teve um bom início de temporada, mas tropeçou em seus últimos dois jogos. Com os resultados, a equipe deixou a liderança da Série B e caiu até a 12ª colocação. Entretanto, a boa impressão sobre o trabalho de Daniel Paulista segue.

– O time estava bem na temporada. O Goiás contratou o Michel Alves, diretor de futebol. O Carille foi liberado, contrataram o Daniel Paulista. Vieram alguns reforços, fizeram uma reformulação do elenco. O time estava bem, foi campeão do Goiano, estava na fila há muito tempo, sete anos. Está bem na Copa do Brasil. Começou bem a Série B, chegou a liderar a Série B e com 20 jogos de invencibilidade. E aí, nas últimas duas rodadas, duas derrotas, para o Juventude e para o Cuiabá. O time que era líder caiu para a 12ª posição. Está tendo essa oscilação, o Goiás entende que essa oscilação é normal – comentou o setorista esmeraldino no Feras do Esporte, da Bandnews FM, em conversa com o Lance!.

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Como joga o Goiás?

Apesar de ser um elenco formado no início da temporada com o comando de Daniel Paulista, o Esmeraldino tem estilo de jogo muito bem definido, com base na posse de bola e marcação alta.

– O time joga forçando muito o meio de campo, gosta da posse de bola. Tem triangulações muito fortes entre Lourenço, Lucas Lima e quem estiver na ponta, Jean Carlos ou Anselmo Ramon. É o estilo de jogo do Daniel Paulista, com posse de bola e marcação alta. Exige do time fisicamente, é comum que o time acabe perdendo o ritmo no segundo tempo por conta dessa intensidade – explica Ana Lívia, do Futebol 62.

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Entre os destaques da equipe, estão o experiente goleiro Tadeu, o volante Lourenço e o ex-Palmeiras e Santos, Lucas Lima. Além deles, o jovem Luquinhas também é um nome que chama atenção, não só dos torcedores, mas também do futebol inglês.

Tadeu (Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás)

Para a mídia goiana, o jogo entre Cruzeiro e Goiás conta ainda com outra atmosfera, não só por se tratar de um jogo grande de Copa do Brasil, mas também por ser a despedida do Serra Dourada.

– O jogo contra o Cruzeiro tem uma atmosfera diferente, mata-mata, Copa do Brasil, uma grande camisa pela frente. Tem toda uma atmosfera diferente, em Goiânia, no clube pela questão financeira. Provavelmente esse jogo será o último do Serra Dourada antes da reforma que deve ocorrer no início do mês de junho – destaca André.

Para a partida, uma possível escalação do Goiás vem com: Tadeu; Rodrigo Soares, Luisão, Luiz Felipe, Nicolas; Lourenço, Felipe Machado, Lucas Rodrigues, Lucas Lima; Jean Carlos, Anselmo Ramon

Cruzeiro x Goiás

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