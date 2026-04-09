Veja gols em Botafogo x Caracas: Correa abre o placar e Arthur Cabral empata

O Caracas abriu o placar diante do Botafogo no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (9). Após ter um pênalti polêmico anulado minutos antes, o Glorioso viu o time venezuelano sair na frente.

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Covea cobrou o escanteio pela esquerda, e Barboza tenta afastar. Bola sobra na entrada da área para Wilfred Correa, que domina e bate com categoria de chapa no cantinho esquerdo de Raul, que nada pôde fazer. 1 a 0 Caracas.

Veja o gol:

Danilo é lançado na área, divide com o goleiro Benítez e a bola sobra livre para Arthur Cabral. Atacante fica com o gol aberto e só tem o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Tudo igual no Nilton Santos.

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Veja o gol:

Como chegam os times?

O Glorioso chega para o duelo de técnico novo. Franclim Carvalho foi apresentado, regularizado e já pode ficar à beira do gramado para comandar a equipe diante dos venezuelanos. O português assume após bom trabalho de transição feito por Rodrigo Bellão.

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Bellão passou o bastão após duas vitórias importantes sobre Mirassol e Vasco, pelo Brasileirão, que amenizaram o clima de crise no Alvinegro. Agora, a missão é iniciar bem a trajetória na luta pelo título continental.

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Botafogo recebe o Caracas pela Copa Sul-Americana (Foto: Arte/Lance!)

Do outro lado, o Caracas 12 vezes campeão venezuelano, ocupa apenas a 11ª colocação do campeonato local, com duas vitórias e cinco empates em dez jogos, mas vem em crescente. O time comandado pelo jovem técnico Fernando Aristeguieta, de apenas 33 anos, não perde há quatro jogos e tem recorte de duas vitórias e dois empates. Apesar disso, favoritismo todo do lado do Glorioso para o primeiro compromisso.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CARACAS (VEN)

SUL-AMERICANA - 1ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Kevin Ortega (PER)

🚩 Assistentes: Michael Orue (PER) e José Castillo (PER)

🖥️ VAR: Pablo López (PER)

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