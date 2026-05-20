Pelo topo da Libertadores, Corinthians de Diniz desafia oscilação como visitante
Timão pode garantir a primeira colocação do grupo ainda nesta rodada
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O Corinthians enfrenta o Peñarol nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pela Libertadores, no Estádio Campeón del Siglo. A partida pode confirmar a melhor campanha do grupo de forma definitiva e manter viva a expectativa de encerrar a fase como a melhor campanha geral da competição.
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O Corinthians precisa de uma vitória simples diante do Peñarol, que soma apenas dois pontos na competição. Para isso, o time alvinegro busca melhorar seus números como visitante desde a chegada do técnico Fernando Diniz.
Fora de casa sob o comando de Fernando Diniz, o Corinthians disputou seis jogos, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, alcançando 50% de aproveitamento. Nesse recorte, a equipe marcou seis gols e sofreu seis, além de ter criado nove grandes chances e cedido outras seis. O desempenho defensivo também apresenta equilíbrio: em três dos seis jogos, o time saiu sem sofrer gols.
As vitórias nesse recorte aconteceram diante da Platense, na estreia do treinador na competição, e contra o Barra, pela Copa do Brasil, na quinta fase do torneio.
Como mandante, o desempenho é mais sólido com o treinador. Em seis jogos, o Corinthians soma cinco vitórias e um empate, com 88,9% de aproveitamento. A equipe marcou nove gols e sofreu apenas dois, além de ter criado doze grandes chances e cedido quatro. O sistema defensivo se mostrou consistente, com cinco jogos sem sofrer gols em seis disputados.
Os números ruins como visitante, no entanto, não passam apenas pelo trabalho de Fernando Diniz. Somando toda a temporada, o Corinthians como visitante em 2026 acumula 17 jogos, com cinco vitórias, sete empates e cinco derrotas, aproveitamento de apenas 43,1%, além de 14 gols marcados e 17 sofridos.
Corinthians x Peñarol no Uruguai na história e números de Diniz
O retrospecto do Corinthians no Uruguai contra o Peñarol é equilibrado. Em dois jogos disputados, foram uma vitória e uma derrota, com 50% de aproveitamento. Nesse recorte, o time marcou dois gols e sofreu quatro.
O técnico Fernando Diniz também apresenta números equilibrados atuando como visitante na Conmebol Libertadores. Em treze jogos fora de casa, são cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 48,7%. Nesse período, suas equipes marcaram dezessete gols e sofreram quinze.
Corinthians em casa com Diniz:
- 6 jogos
- 5V - 1E
- 88.9% aproveitamento
- 9 gols
- 2 gols sofridos
- 12 grandes chances criadas
- 4 grandes chances cedidas
- 5/6 jogos sem sofrer gols
Corinthians fora de casa com Diniz:
- 6 jogos
- 2V - 2E - 2D
- 50% aproveitamento
- 6 gols
- 6 gols sofridos
- 9 grandes chances criadas
- 6 grandes chances cedidas
- 3/6 jogos sem sofrer gols
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Fernando Diniz em Libertadores fora de casa:
- 13 jogos
- 5V - 4E - 4D
- 48.7% aproveitamento
- 17 gols
- 15 gols sofridos
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