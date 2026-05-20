Pelo topo da Libertadores, Corinthians de Diniz desafia oscilação como visitante

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O Corinthians enfrenta o Peñarol nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pela Libertadores, no Estádio Campeón del Siglo. A partida pode confirmar a melhor campanha do grupo de forma definitiva e manter viva a expectativa de encerrar a fase como a melhor campanha geral da competição.

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O Corinthians precisa de uma vitória simples diante do Peñarol, que soma apenas dois pontos na competição. Para isso, o time alvinegro busca melhorar seus números como visitante desde a chegada do técnico Fernando Diniz.

Fora de casa sob o comando de Fernando Diniz, o Corinthians disputou seis jogos, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, alcançando 50% de aproveitamento. Nesse recorte, a equipe marcou seis gols e sofreu seis, além de ter criado nove grandes chances e cedido outras seis. O desempenho defensivo também apresenta equilíbrio: em três dos seis jogos, o time saiu sem sofrer gols.

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As vitórias nesse recorte aconteceram diante da Platense, na estreia do treinador na competição, e contra o Barra, pela Copa do Brasil, na quinta fase do torneio.

Como mandante, o desempenho é mais sólido com o treinador. Em seis jogos, o Corinthians soma cinco vitórias e um empate, com 88,9% de aproveitamento. A equipe marcou nove gols e sofreu apenas dois, além de ter criado doze grandes chances e cedido quatro. O sistema defensivo se mostrou consistente, com cinco jogos sem sofrer gols em seis disputados.

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Os números ruins como visitante, no entanto, não passam apenas pelo trabalho de Fernando Diniz. Somando toda a temporada, o Corinthians como visitante em 2026 acumula 17 jogos, com cinco vitórias, sete empates e cinco derrotas, aproveitamento de apenas 43,1%, além de 14 gols marcados e 17 sofridos.

Números do Corinthians como visitante sob o comando de Fernando Diniz (Foto: Arte Lance!/ChatGPT)

Corinthians x Peñarol no Uruguai na história e números de Diniz

O retrospecto do Corinthians no Uruguai contra o Peñarol é equilibrado. Em dois jogos disputados, foram uma vitória e uma derrota, com 50% de aproveitamento. Nesse recorte, o time marcou dois gols e sofreu quatro.

O técnico Fernando Diniz também apresenta números equilibrados atuando como visitante na Conmebol Libertadores. Em treze jogos fora de casa, são cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 48,7%. Nesse período, suas equipes marcaram dezessete gols e sofreram quinze.

Corinthians em casa com Diniz:

6 jogos 5V - 1E 88.9% aproveitamento 9 gols 2 gols sofridos 12 grandes chances criadas 4 grandes chances cedidas 5/6 jogos sem sofrer gols

Partida será disputada no Estádio Campeón del Siglo (Foto: Divulgação)/Peñarol)

Corinthians fora de casa com Diniz:

6 jogos 2V - 2E - 2D 50% aproveitamento 6 gols 6 gols sofridos 9 grandes chances criadas 6 grandes chances cedidas 3/6 jogos sem sofrer gols

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Fernando Diniz em Libertadores fora de casa:

13 jogos 5V - 4E - 4D 48.7% aproveitamento 17 gols 15 gols sofridos

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