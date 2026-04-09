Sai Alex Telles e entra Neto; veja relacionados do Botafogo para estreia na Sul-Americana

O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para a estreia na Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (9), contra o Caracas, às 19h, no Estádio Nilton Santos. O lateral-esquerdo Alex Telles é o desfalque confirmado para o confronto. O jogador saiu machucado com dores na coxa esquerda durante o clássico contra o Vasco, no último sábado, e não terá condições de jogo para o duelo.

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A partida marca a estreia de Franclim Carvalho como técnico do time carioca. Para a vaga aberta no lado esquerdo, Caio Roque deve ser o substituto na equipe titular, enquanto Jhoan Hernández entra nos relacionados e aparece como opção no banco de reservas. Além de Telles, o Glorioso não terá Joaquín Correa, Kaio Pantaleão e Marçal, que seguem no departamento médico.

Alex Telles em ação em Vasco x Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Reintegração de Neto e volta de Mateo Ponte

A principal novidade na lista de relacionados é o retorno do goleiro Neto. Afastado desde o dia 18 de fevereiro após falhas e um desentendimento com o proprietário da SAF, John Textor, o arqueiro foi reavaliado e reintegrado ao grupo por Franclim Carvalho. Apesar da volta aos relacionados, a tendência é que Raul siga como titular na meta alvinegra para o confronto contra os venezuelanos.

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Outro retorno importante é o do lateral-direito Mateo Ponte. O uruguaio havia ficado fora da última partida pelo Campeonato Brasileiro devido ao limite de estrangeiros, restrição que não existe nas competições da Conmebol.

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Veja os relacionados do Botafogo:

Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul. Defensores: Alexander Barboza, Bastos, Caio Roque, Ferraresi, Jhoan Hernández, Mateo Ponte e Vitinho. Meio-campistas: Allan, Danilo, Edenilson, Huguinho, Cristian Medina, Montoro, Newton e Santi Rodríguez. Atacantes: Arthur Cabral, Jordan Barrera, Júnior Santos, Kadir, Matheus Martins e Lucas Villalba.

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