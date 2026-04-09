A Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) aplicou, na última quarta-feira (8), uma sanção ao Botafogo pela ausência de pagamento no acordo mensal, que totaliza R$ 1,3 milhão. A última parcela venceu no último dia 31 de março. A punição é de seis meses sem poder registrar atletas ou até a quitação da dívida.

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Em conversa com a reportagem, fonte próximas às lideranças da SAF comentaram que estão se movimentando para resolver a questão, mas entendem que a impossibilidade de trazer novos recursos começa a trazer consequências mais graves. A gestão aguarda resposta do Botafogo Social para entrada de verba nos cofres após proposta.

Procurada pelo Lance!, a SAF confirmou o recebimento da notificação, citou a carta enviada aos integrantes do quadro societário da SAF e trabalha para resolver o conflito.

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Confira a Nota enviada pela SAF do Botafogo à reportagem:

"A SAF Botafogo está ciente da atual decisão referente ao acordo com a CNRD e da proibição de registro de atletas como consequência, além de outras possíveis punições semelhantes que podem surgir em breve.

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Na última terça-feira, o acionista majoritário da SAF, John Textor, apresentou um plano de investimento imediato, com recursos próprios, totalizando R$ 128,5 milhões, e está aguardando a aprovação dos demais integrantes do quadro societário da SAF para a entrada de capital que não virá como empréstimo, mas como dinheiro novo e saudável. Esta autorização é imprescindível para a realização da referida operação.

É de conhecimento público a situação financeira crítica da SAF. Atualmente, a prioridade tem sido o pagamento de necessidades operacionais, como salários, fornecedores e serviços essenciais"