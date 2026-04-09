Botafogo está escalado para duelo pela Sul-Americana na estreia de Franclim Carvalho; veja
Glorioso tem estrutura mantida em relação ao time que venceu o Vasco
O Botafogo está escalado para a estreia na Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), diante do Caracas (VEN), no Estádio Nilton Santos. O técnico Franclim Carvalho, estreante da noite, mudou a estrutura que venceu o Vasco pelo Brasileirão.
De baixa relevante na lista de relacionados, apenas Alex Telles. Com isso, Jhoan Hernández subiu do sub-20 e Caio Roque será o titular na lateral esquerda. Houve alterações no meio-campo, com o retornos de Álvaro Montoro e Santi Rodríguez ao time. Arthur Cabral voltou para o banco com isso.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Raul, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Caio Roque; Allan, Danilo, Álvaro Montoro e Santi Rodríguez; Júnior Santos e Matheus Martins.
Do outro lado, o Caracas, do tecnico Fernando Aristeguieta, tem o seguinte 11 inicial: Benítez; Fereira, Quintero, Del Pino e Yendis; Lezama, Correa, Figueroa e Covea; Reinoso e González.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X CARACAS (VEN)
SUL-AMERICANA - 1ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Kevin Ortega (PER)
🚩 Assistentes: Michael Orue (PER) e José Castillo (PER)
🖥️ VAR: Pablo López (PER)
