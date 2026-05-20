menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco coloca planejamento à prova em 'decisão' contra o Olimpia

Duelo em Assunção (PAR) é crucial para as pretensões do Cruz-Maltino na Copa Sul-Americana

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/05/2026
05:45
Favorite o Lance! no Google
Renato Gaúcho - Vasco
imagem cameraRenato Gaúcho na partida entre Vasco e Remo (Foto: Matheus Lima/Vasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco colocará à prova nesta quarta-feira (20), diante do Olimpia, no estádio Defensores del Chaco, o planejamento adotado para a Copa Sul-Americana. Mesmo em um confronto direto pela liderança do Grupo G, o técnico Renato Gaúcho decidiu preservar parte dos titulares e mandar ao Paraguai uma equipe formada por reservas e atletas do sub-20, comandada pelo auxiliar Marcelo Salles.

continua após a publicidade

➡️ Olimpia x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

O Cruz-Maltino lidera a chave com sete pontos, empatado com o rival paraguaio, mas à frente no confronto direto, primeiro critério de desempate da competição. Em caso de vitória fora de casa, o clube carioca praticamente garante classificação antecipada às oitavas de final. Se terminar em segundo lugar, terá de disputar os playoffs contra um eliminado da Libertadores.

Apesar da importância do jogo, o clube manteve a estratégia traçada desde o início da competição. A prioridade segue sendo o Campeonato Brasileiro, e jogadores considerados titulares permaneceram no Rio de Janeiro visando a partida contra o Red Bull Bragantino, no domingo.

continua após a publicidade

Foram poupados Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes, Rojas, Andrés Gómez, Spinelli e Adson. Entre os atletas que iniciaram a última partida pelo Brasileirão, apenas Léo Jardim e Carlos Cuesta viajaram a Assunção.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O elenco cruz-maltino terá reforço de jogadores da equipe sub-20. Bruno André, Bruno Lopes, Zuccarello, Samuel, Alison, Andrey Fernandes e Gustavo Guimarães foram relacionados. Avellar e Ramon Rique, integrados ao elenco profissional nas últimas semanas, também viajaram.

continua após a publicidade

A provável escalação do Vasco tem: Léo Jardim; Tchê Tchê (JV Mutano), Cuesta, Lucas Freitas e Avellar; Hugo Moura, Ramon Rique e JP (Tchê Tchê ou Matheus França); Marino, Nuno Moreira e Brenner.

A estratégia adotada por Renato Gaúcho vem funcionando até aqui. Mesmo utilizando equipes alternativas em parte da campanha, o Vasco chega à penúltima rodada na liderança do grupo. O confronto contra o Olimpia, porém, representa o teste mais complexo do planejamento, já que a equipe enfrentará fora de casa o principal concorrente pela vaga direta no mata-mata.

Renato Gaúcho - Vasco
Renato Gaúcho, técnico do Vasco, não comanda o time na Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco)

🎁 Ganhe R$5 toda semana em aposta grátis na Superbet
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias