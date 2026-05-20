O que o Fluminense precisa para se classificar na Libertadores?

O Fluminense manteve chances de classificação às oitavas de final da Libertadores ao vencer o Bolívar por 2 a 1, nesta terça-feira (19), no Maracanã. Apesar do triunfo, o Tricolor não conseguiu o saldo necessário para depender apenas de si e chega à última rodada pressionado no Grupo C.

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➡️Fluminense não faz 'dever de casa' e fica por um fio na Libertadores; dê suas notas

Agora com cinco pontos, mesma pontuação dos bolivianos, o time carioca precisará vencer o Deportivo La Guaira, no dia 27, no Maracanã, e ainda torcer por um tropeço do Bolívar diante do Independiente Rivadavia, já classificado para a próxima fase.

A equipe de Luis Zubeldía entrou na rodada precisando vencer por três gols de diferença para inverter o confronto direto contra o Bolívar, já que havia perdido por 2 a 0 na altitude. Como venceu apenas por um gol, segue em desvantagem no principal critério de desempate da competição, que passou a ser o confronto direto nesta edição da Libertadores.

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O cenário mais simples para o Fluminense avançar é:

1 - vencer o La Guaira;

2 - torcer para o Bolívar empatar ou perder para o Rivadavia.

Caso isso aconteça, o Tricolor chegaria a oito pontos e terminaria à frente dos bolivianos na tabela.

Existe ainda uma possibilidade de classificação com empate contra o La Guaira, mas ela é mais improvável. Para isso, o Fluminense precisaria torcer por derrota do Bolívar para o Rivadavia e também para que os venezuelanos não vençam os argentinos nesta rodada.

O jogo entre La Guaira e Independiente Rivadavia acontece nesta quinta-feira (21), na Venezuela. Para o Fluminense, os melhores resultados são empate ou vitória dos argentinos, que já garantiram vaga antecipada no mata-mata.

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O Fluminense ainda torce uma notícia que pode dificultar a vida do Bolívar contra o Independiente Rivadavia. Por conta dos conflitos sociais em La Paz, existe a possibilidade de a partida na última rodada da Libertadores não acontecer na altitude.

O que vem por aí para o Fluminense?

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Mirassol, no sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa.

John Kennedy em ação em Fluminense x Bolívar (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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